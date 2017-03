Lukas Pfisterer soll neuer Aargauer FDP-Parteipräsident werden

Linkempfehlung

¶ Der türkische Aussenminister möchte in Zürich auftreten und für Erdogans Präsidialsystem werben. Die Stadt will das nicht – wegen der Sicherheit. Auch das Hotel, wo er auftreten wollte, hat ihm einen Korb gegeben. Sollte man ihm generell ein Verbot erteilen, in der Schweiz aufzutreten? Nein, erklärt Nationalrätin Sibel Arslan im «Tages-Anzeiger». Empfohlen von Tino Bruni. Zum Interview