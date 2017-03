Illegale Sportwetten

9.3.2017, 13:40 Uhr

Schlag gegen illegale Sportwetten im Westaargau

9.3.2017, 13:40 Uhr

Die Aargauer Kantonspolizei ist am Mittwochabend gegen verbotene Sportwetten und illegales Glücksspiel vorgegangen. In drei kontrollierten Lokalen in Oftringen und Aarburg wurden Geräte sowie Bargeld sichergestellt. Mehrere Personen wurden verzeigt. Von sda

Der Einsatz erfolgte gestützt auf Hausdurchsuchungsbefehle der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm. In den drei mehrheitlich von ausländischen Gästen besuchten Clubs stellte die Polizei gegen 25 Notebooks, Wettcomputer und Glücksspielautomaten sicher.

Zudem wurden 10'000 Franken Bargeld sichergestellt, wie die Aargauer Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. In einem Lokal traf die Polizei eine junge Frau aus Montenegro an, die dort einer rechtswidrigen Tätigkeit im Service nachging.

Nach den Kontrollen wurden mehrere Personen - darunter die Betreiber der jeweiligen Lokale - verzeigt. Die Ertappten werden sich je nach gesetzlicher Zuständigkeit vor der Staatsanwaltschaft oder der Eidgenössischen Spielbankenkommission verantworten müssen.