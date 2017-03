Umwelt

8.3.2017, 11:50 Uhr

Schaum in Kläranlage in Füllinsdorf BL

In der Abwasserreinigungsanlage ARA Ergolz 2 in Füllinsdorf BL hat sich in der Nacht auf Mittwoch intensiv Schaum gebildet. Die Behörden gehen davon aus, dass die Einleitung einer waschaktiven Substanz Ursache des Problems ist. Von sda

Die Anlage und die Ergolz werden bis auf Weiteres überwacht, heisst es in einer Mitteilung der Bau- und Umweltschutzdirektion Baselland. Zu einer kurzzeitigen Schaumbildung komme es auch in der Ergolz unterhalb der Einleitstelle. Bislang seien keine Schäden an Fischen oder Kleintieren festgestellt worden.

Zur Schaumbildung kam es vermutlich, weil ein an die ARA angeschlossener Waschmittel-Hersteller eine waschaktive Substanz in die Abwasserreinigungsanlage einleitete, wie es beim Amt für Umweltschutz und Energie auf Anfrage hiess. Massnahmen seien eingeleitet worden. Im Verlauf des Morgens hat sich der Schaum in der Anlage gemäss Mitteilung fast vollständig zurückgebildet.