Verkehrsunfall

7.3.2017, 11:05 Uhr

Verletzter Autofahrer bei Kollision in Aesch BL

Bei einem Unfall zwischen zwei Autos ist am Montagabend in Aesch BL ein Mann leicht verletzt worden. Die Sanität brachte den 59-jährigen Autolenker zur Kontrolle ins Spital. Von sda

Eine 47-jährige Autofahrerin hatte kurz nach 22.30 Uhr beim Abbiegen von der Autobahnausfahrt auf die Hauptstrasse in Aesch ein vortrittsberechtigtes Auto übersehen, wie die Baselbieter Polizei am Dienstag mitteilte. In der Folge kam es zu einer seitlichen Kollision.