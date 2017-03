Netanyahu lädt nach Basel, seltsamer Lärm um nichts in Südbaden – und ja: die Fasnacht

7.3.2017, 11:00 Uhr

Fasnacht: Schön trotz Regen

Der erste Fasnachtstag ist vorbei, Zeit für eine erste Bilanz. Der Cortège war verregnet, aber was solls: Schön wars trotzdem, wie unsere Bildstrecke zeigt.

Falls in der Druggede mal etwas schiefgeht und eine Trommel leidet, weiss der erfahrene Tambour, was zu tun ist. Wir haben im «Trommelspital» zugeschaut, wie erste Hilfe geleistet wird.

Das «Regionaljournal Basel Baselland» hat schon mal die ersten Schnitzelbänke vertieft analysiert und festgestellt, dass diese – wie auch die Fasnachts-Zeedel – heuer besonders politisch sind.

Die Ersten, die in der TagesWoche-Fasnachtsbar e Bangg vortrugen, waren übrigens die Aabrennte.

Heute geht es weiter mit der Kinderfasnacht. Und nicht nur für diejenigen, die den Morgestraich verpasst haben, empfiehlt sich ein Besuch der Laternenausstellung auf dem Münsterplatz. Am schönsten ist das natürlich nach Anbruch der Nacht. Wie auch immer Sie unterwegs sind, wir halten Sie mit unserem Fasnachts-Blog auf dem Laufenden.

Basel im Fokus der Welt

Dass Basel auch für eine internationale Schlagzeile gut ist, erfährt man heute in der «Basler Zeitung». Sie ist Meldungen in israelischen Medien nachgegangen, dass 120 Jahre nach dem ersten zionistischen Kongress in Basel eine internationale Feier geplant sei.

Die israelische Botschaft in Bern hat gegenüber der BaZ bestätigt, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu für den Herbst zahlreiche Staats- und Regierungschefs nach Basel laden wolle.

Armee steht auch nach Reform zu Liestal

Auch wenn anlässlich des Chienbäse geäussert, hat Bundesrat Guy Parmelin es ernst gemeint: Bei seinem Besuch in Liestal hat er gegenüber der «bz Basel» bestätigt, dass der Waffenplatz Liestal auch mit der Weiterentwicklung der Armee nicht an Bedeutung verlieren werde.

Schweizer Katastrophen in Südbaden

Auch ennet dem Rhein war das Erdbeben mit Epizentrum im Kanton Schwyz zu spüren. Bei der «Badischen Zeitung» haben sich zahlreiche Leser gemeldet, die das Beben wahrgenommen haben.

Etwas kurioser ist eine andere Geschichte: Am Sonntagabend wurde in Südbaden via Whatsapp eine Warnung wegen eines Grossbrands in der Schweiz verbreitet. Empfänger wurden aufgefordert, die Fenster zu schliessen. Das Führungs- und Lagezentrum der Polizei in Freiburg entlarvte die Nachricht auf Anfrage als Hoax.