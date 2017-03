Platz für den ersten Bangg!: Die Aabrennte kamen in der Fasnachtsbar vorbei

Gjergjaj, Melania und Erdogan: Der erste Bangg in unserer Fasnachtsbar war ein voller Erfolg.

Rund 100 Keller sind während der Fasnacht geöffnet und geben Einblicke ins mittelalterliche Basel. Wer den Durchblick haben will, wo es Mehlsuppe gibt und Schnitzelbänke zu hören, ist mit der Källerabstieg-App bedient.

06.03.2017 um 02:53

In den Gassen die Cliquen, in den Kellern die Bängg – So ist die erste Nacht.