FC Basel

9.1.2017, 17:31 Uhr

Ein neues Gesicht und intensive Trainingsarbeit beim FCB

9.1.2017, 17:31 Uhr

Eine knappe Woche Training liegt hinter den Spielern des FC Basel. Ein junger Franzose wird die Reise ins Vorbereitungscamp in Marbella mitmachen, zuvor gibt es am Dienstag aber noch das erste Testspiel, bei dem Manuel Akanji sein Comeback in der ersten Mannschaft geben könnte. Von Christoph Kieslich

Basler Fitnessprogramm: Die Spieler des FCB, hier beim Trainingsauftakt am 4. Januar. (Bild: Andy Mueller/freshfocus)

Müssiggang kennt der FC Basel nicht. Training am Sonntagvormittag. Training am Sonntagnachmittag, und am Montagmorgen versammelte Urs Fischer seine Schäfchen bereits wieder um sich.

24 Feldspieler und vier Torhüter standen auf dem Platz des Nachwuchs Campus. Neben den bei ihren Nationalteams beschäftigten Geoffroy Serey Dié, Adama Traoré, Omar Gaber und Blas Riveros fehlte Eder Balanta, der sich behandeln liess. Zurück im Training ist Luca Zuffi, der vergangene Woche drei Tage mit einer Magenverstimmung ausgesetzt hatte.

Testspieler: Der 18-jährige Franzose Jordan Abie.

Und ein unbekanntes Gesicht gehört zur Gruppe: der 18-jährige Jordan Abie. Der aus dem savoyischen Annemasse bei Genf stammende Linksverteidiger kommt von der U19 des Évian Thonon Gaillard Football Club, hat schon einmal beim Nachwuchs des FC Basel mittrainiert und wird nun auch am Mittwoch die Reise mit dem FCB ins Trainingslager machen.

Wenn, dann wird der FCB über eine allfällige Verpflichtung für die Saison 2017/18 nachdenken. Im Augenblick hat Abie seinen Platz auf dem Trainingsplatz, weil zwei Linksverteidiger (Traoré, Riveros) fehlen.

Die Trainer fordern «Qualität» auf dem Übungsplatz

Zwei Stunden lang wurde intensiv Angriffsauslösung, Umschaltspiel und Abschluss gepaukt. Akribisch überwacht von Leistungsdiagnostiker Michael Müller, der die per GPS-Brustgurt mit seinem Laptop verbundenen Spieler im grünen Bereich steuert – und für ein paar Kandidaten eine zusätzliche Laufeinheit parat hielt.

«Qualität» war eine der am häufigsten formulierten Anforderungen von Fischer und seinem Assistenten Markus Hoffmann. In den Trinkpausen gab es ausserdem die Aufforderung des Cheftrainers, ein Trainingsspiel genauso ernst zu nehmen wie ein Pflichtspiel. Beides waren die Spieler bereit zu liefern.

Überhaupt sieht die Umsetzung auf dem Platz gut aus. Spieler, die ein anstrengendes Jahr 2016 hinter sich haben, wie Marek Suchy, Alexander Fransson oder Birkir Bjarnason machen einen frischeren Eindruck als noch bei den letzten Einsätzen im zurückliegenden Jahr.

Manuel Akanji auf dem Weg zurück in die erste Mannschaft

Manuel Akanji – vor zehn Monaten warf ihn ein Kreuzbandriss aus dem Rennen. (Bild: Keystone/GEORGIOS KEFALAS)

Und die Jungen drängen nach. Mohamed Elyounoussi sprüht nur so vor Tatendrang, Kevin Bua oder Dereck Kutesa stehen nicht nach, und auf einen weiteren Akteur darf man gespannt sein: Innenverteidiger Manuel Akanji scheint auf seinem Weg zurück von einem Kreuzbandriss schon ziemlich weit zu sein. Urs Fischer freut sich über den Stand der Fitness von Akanji, und es ist gut möglich, dass man ihn an diesem Dienstag im ersten von fünf Testspielen zu Gesicht bekommen wird.

» Die Leistungsdaten von Manuel Akanji bei «transfermarkt»

Werner Leuthard, seit vergangenem Sommer als Fitness-Koordinator beim FCB, stellt dem 21-jährigen Akanji ein gutes Zeugnis aus: «Er hat es klasse gemacht und die Reha nach der Knieoperation gewissenhaft abgeschlossen.» Nun wird Leuthard mit dem Betreuerstab beim FCB ein Auge darauf haben, um möglichst eine der nach langen Verletzungspausen nicht unüblichen Folgeverletzungen etwa durch eine Fehlbelastung zu vermeiden.

Die Bilanz von Leuthards Tätigkeit fällt bisher gut aus: Die Anzahl Muskelverletzungen, vor Jahresfrist noch ein Aufregerthema, ist markant zurückgegangen. Die Prävention, die unter dem bald 55-jährigen Niederbayer ein neues Gewicht erhalten hat, fruchtet, aber Leuthard reicht das nicht: «Zufrieden bin ich eigentlich nie.»

Am Dienstag gegen den FC Le Mont

Die Reise ins Trainingslager machen überdies vier Spieler aus dem FCB-Nachwuchs mit: Raoul Petretta (Verteidiger, 19 Jahre), Charles Pickel (Mittelfeld, 19), Veriano Vogrig (Mittelfeld, 18) und Neftali Manzambi (Angreifer, 19).

Die Partie gegen den FC Le Mont, Tabellensiebter der Challenge League mit dem Torverhältnis von 12:19 nach 18 Runden, wird um 16 Uhr im Campus angepfiffen, und es wird ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten geben: François Marque, inzwischen 33-jährig, machte zwischen 2006 und 2010 85 Spiele für den FCB.

Kein Livestream vom Testspiel



Vom ersten Testspiel gegen Le Mont wird es keinen Livestream auf



Cup-Knüller zu moderaten Preisen



Für 20 bis 40 Franken gibt es am 2. März den Cup-Knüller gegen den FC Zürich im St.-Jakob-Park zu sehen. Am 17. Januar startet der FC Basel den Vorverkauf. » Vom ersten Testspiel gegen Le Mont wird es keinen Livestream auf fcb.ch geben. Wie es beim Club heisst, ist eine Übertragung im Netz aber von den beiden Spielen in Marbella ( siehe unten ) vorgesehen.Für 20 bis 40 Franken gibt es am 2. März den Cup-Knüller gegen den FC Zürich im St.-Jakob-Park zu sehen. Am 17. Januar startet der FC Basel den Vorverkauf. » Mehr Informationen

Alle Termine der Super League (PDF) Die Vorbereitungstermine bei fcb.ch Der Terminplan des FC Basel VORBEREITUNG Runde Tag Datum Uhrzeit Partie (Ort) Test Di 10. Januar 16.00 FCB-FC Le Mont (Basel, Nachwuchs Campus) Mi 11. Januar Reise ins Trainingslager Marbella Test Sa 14. Januar 17.00 FCB-FC St. Pauli (Marbella, Football Center) Test Do 19. Januar 16.00 FCB-Lokomotive Moskau (Marbella, Football Center) Sa 21. Januar Rückreise aus Marbella Test Mi 25. Januar 15.00 FCB-FC Chiasso (Nachwuchs Campus) Test Sa 28. Januar 14.30 FCB-Esbjerg fB (Nachwuchs Campus) SUPER LEAGUE & CUP Runde Tag Datum Uhrzeit Partie 19 Sa 4. Februar 20.00 FCB–FC Lugano 20 Sa 11. Feburar 17.45 FC Thun–FCB 21 So 19. Februar 13.45 FCB-Lausanne-Sport 22 So 26. Februar 13.45 FCB–FC Luzern Cup Do 2. März 20.30 FCB–FC Zürich 23 So 5. März 13.45 FC Vaduz–FCB 24 So 12. März 16.00 FC Sion–FCB 25 Sa 18. März 20.00 FCB–Grasshoppers 26 Sa 1. April 20.00 FC St. Gallen–FCB 27 So 9. April 16.00 FCB–Young Boys