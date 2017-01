Fussball

6.1.2017, 14:55 Uhr

Marcel Herzog beendet seine Karriere

6.1.2017, 14:55 Uhr

Marcel Herzog setzt seiner Laufbahn ein Ende. Der 36-jährige Baselbieter hat sich mit dem FC St. Gallen auf die Auflösung seines bis Ende Saison fixierten Vertrags geeinigt. Von sda

Goalie Marcel Herzog verlässt den FC St. Gallen (Bild: sda)

Marcel Herzog hängt die Handschuhe an den Nagel. Der Ersatztorhüter des FC St. Gallen hat seinen Vertrag mit dem Klub aufgelöst. Er wolle sich auf den Abschluss seines Psychologie-Studiums konzentrieren, so die langjährige, zuletzt aber mehrheitlich verletzte Nummer 2 des FCSG.

Herzog ist in Winterthur geboren, wuchs in Bubendorf auf und spielte sich über Concordia Basel bis in die Bundesliga zum MSV Duisburg. Der frühere Stammgoalie Schaffhausens gewann 2012 als Ergänzungsspieler mit dem FC Basel das Double.