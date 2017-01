Missglückter Jahresauftakt für Messi und Co.

¶ Die SP Basel-Stadt braucht ein neues Präsidium. Die SP-Frauen zeigen eher wenig Interesse am Amt – Pascal Pfister und Martin Leschhorn wollen es sich zumindest ernsthaft überlegen.Von Yen Duong. Weiterlesen

¶ Was läuft in der Region? Unsere tägliche Übersicht über die lokalen Geschichten.Von Simone Janz. Weiterlesen

Gastkommentar

¶Ein geordneter Atomausstieg bis 2029 ist an der Urne gescheitert. Der Erfolg der Atomlobby hilft den AKW-Betreibern allerdings kaum weiter. Sie schreiben jährlich Verluste in Milliardenhöhe. Retten will sie die SVP mit Subventionen. Ausgerechnet.Von Rudolf Rechsteiner. Weiterlesen