5.1.2017, 15:45 Uhr

Yule wird in Zagreb Vierter beim Slalom-Triumph für Mölgg

Daniel Yule verpasst das Podest im Weltcup-Slalom von Zagreb als Vierter knapp, erzielt jedoch das beste Ergebnis seiner Karriere. Der Sieg geht an den Italiener Manfred Mölgg, der nach acht Jahren wieder ein Rennen gewinnt. Von sda und Christoph Kieslich

Der Südtiroler Manfred Mölgg aus Bruneck setzte sich bei schwierigen Bedingungen mit Windböen und Schneefall 72 Hundertstel vor Felix Neureuther und 77 Hundertstel vor Henrik Kristoffersen durch. Nach dem ersten Lauf war der italienische Routinier auf dem 5. Platz gelegen. Slalom-Dominator Marcel Hirscher musste sich Rang 6 begnügen, sein grosser Rivale Henrik Kristoffersen schaffte es als Dritter hinter Felix Neureuther immerhin aufs Podium.

Daniel Yule, Sechster nach dem ersten Lauf, verpasste das Podest als Vierter um 22 Hundertstel und realisierte sein Karriere-Bestergebnis. «Es war ein grosser Kampf und ich glaube, ich hatte etwas Glück mit dem Wind. Aber am Ende stehen drei grosse Namen vor mir und ich kann sehr zufrieden sein», so der 23-jährige Walliser. Der Walliser Daniel Yule fährt in Zagreb mit Platz vier das beste Ergebnis seiner Karriere ein. (Bild: Keystone/ANTONIO BAT)

Zweitbester Schweizer war der Berner Luca Aerni als Achter. Marc Rochat, der sich mit Startnummer 49 für den zweiten Lauf qualifizierte, hatte als 20. ebenfalls Grund zum Feiern. Ramon Zenhäusern, 28. bei Halbzeit, schied im zweiten Durchgang nach starker Zwischenzeit aus.

Führender Feller fädelt am zweiten Tor ein

Der Amerikaner Mark Engel verpasste eine Sensation. Nachdem er im ersten Lauf mit Startnummer 45 auf den 3. Platz gefahren war, schied er aus. Auch der Halbzeit-Führende Manuel Feller kam nicht ins Ziel. Der Österreicher fädelte im zweiten Lauf bereits am zweiten Tor ein.

Mölgg ist erst der dritte Fahrer nach André Myhrer (im März 2016) und Neureuther (Februar 2016), dem es in den letzten beiden Saisons gelang, Hirscher und Kristoffersen einen Sieg im Slalom wegzuschnappen. Der 34-Jährige Mölgg hatte 2009 in Garmisch-Partenkirchen seinen zweiten und letzten Slalom gewonnen.

«Ich habe viel trainiert und wollte einfach im Slalom wieder dort hinkommen, wo ich schon einmal war», sagte Mölgg, der in diesem Winter in Levi und Madonna di Campiglio bereits die Plätze drei und vier belegt hatte.

Das Ranking des Weltcup-Slaloms in Zagreb:

