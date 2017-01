FC Basel

FCB: Vaterländische Pflichten und andere Baustellen

Fünf Spieler fehlten, als der FC Basel am Mittwoch das Training wieder aufgenommen hat, und fünf Testspiele, drei davon in Basel, wird die Mannschaft von Urs Fischer absolvieren, ehe die Saison am 4. Februar fortgesetzt wird. Von Christoph Kieslich

Mit zwei Einheiten ist der FC Basel in die viereinhalbwöchige Vorbereitung gestartet, und er profitiert davon, dass unter dem Hauptplatz des Nachwuchs-Campus einst eine Rasenheizung verlegt wurde. Auf dem gepflegten Grün ging es am Mittwochvormittag gleich einmal zur Sache, und wenn der erste Eindruck nicht täuscht, dann haben die drei Wochen Ferien den Spielern des Titelverteidigers und Tabellenführers gut getan.



Einem offensichtlich ganz speziell: Birkir Bjarnason, im Spätherbst von Spiel zu Spiel matter wirkend, liess im ersten Trainingsmatch Biss und Torhunger erkennen.

Langsamer als die anderen angehen liessen es Andraz Sporar, Dereck Kutesa und Kevin Bua, die Verletzungen hinter sich haben und nun unter dem strengen Augen von Fitness-Koordinator Werner Leuthard an die Höchstbelastung herangeführt werden, ebenso wie Manuel Akanji, der zehn Monate nach seinem Kreuzbandriss in dieser Vorbereitung den nächsten Schritt zurück auf das Matchblatt der ersten Mannschaft machen soll.

Die Abwesenden

Nach einer aussergewöhnlich ruhigen Phase über den Jahreswechsel und einer Transferperiode, in die der Schweizer Meister bisher noch nicht involiert worden ist, fehlen FCB-Trainer Urs Fischer dennoch ein paar bekannte Gesichter. Aufgeboten ihrer Nationalteams sind Geoffroy Serey Dié, Adama Traoré (beide Elfenbeinküste) sowie Omar Gaber (Ägypten) nachgekommen. Diese drei sind nach dem Urlaub gar nicht erst zum Training in Basel erschienen, sondern direkt zu ihren Nationalteams gereist sind, um am Afrika Cup in Gabun teilzunehmen.

Am Wochenende wird zudem Blas Riveros die Mannschaft verlassen, um mit Paraguay die südamerikanische U20-Meisterschaft in Ecuador zu spielen. Und vaterländischen Pflichten kommt auch Renato Steffen nach: Er absolviert seit Dienstag seinen Sport-WK in Magglingen, trainiert am Donnerstag mit der Mannschaft mit, wird auch für das Trainingslager (ab 11. Januar) vom Militär freigestellt und kann sich die Tage in Spanien anrechnen lassen.

Der fünfte Spieler, der am Mittwoch auf dem Platz fehlte, war Tomas Vaclik, der im Warmen ein Programm für sich absolvierte. Ergänzt wird die Trainingsgruppe durch vier Spieler aus dem Nachwuchs: Pedro Pacheco (Innenverteidiger, 19 Jahre), Charles Pickel (Mittelfeld, 19), Veriano Vogrig (Mittelfeld, 18) sowie Neftali Manzambi (Angreifer, 19) werden auch die Reise nach Marbella mitmachen, wo der FCB vom 11. bis 21. Januar sein Quartier aufschlägt.

Erstes Testspiel kommenden Dienstag

«Es wird eine lange und harte Rückrunde werden», sagt Urs Fischer, «und es ist wichtig, dass wir läuferisch topfit sein werden.» In der ersten Trainingswoche in Basel wird dafür das Fundament gelegt. Ein Testspiel steht noch vor der Reise kommenden Mittwoch ins Trainingslager auf dem Programm, und dann hoffen die Basler auf die wärmende Sonne Südspaniens. Keine Fragen zum Vertrag, bitteschön: FCB-Trainer Urs Fischer beim Trainingsauftakt auf dem Nachwuchs-Campus in den Sportanlagen St. Jakob. (Bild: Keystone/GEORGIOS KEFALAS)

Fünf Testspiele (siehe unten) sind abgemacht, drei davon werden im Nachwuchs-Campus gespielt. Den Anfang macht die Partie gegen den Challenge-Ligisten Le Mont am Dienstag nächster Woche, den Abschluss bildet die Partie gegen den dänischen Erstligisten Esbjerg fB am Samstag, 28. Januar, eine Woche vor dem Wiederanpfiff in der Super League.

Nichts Neues in der Trainerfrage

In Sachen Trainer gibt es übrigens nichts Neues. Urs Fischer hat sich in Kalifornien mit der Familie eine Auszeit genommen und von seinem Abstecher ins Glücksspiel-Eldorado Las Vegas vor allem einen Gewinn mitgebracht: «Erfahrung». Mit Nachfragen, wann und warum sich sein Vertrag beim FC Basel verlängern sollte, wurde er auf seinen dringenden Wunsch hin nicht behelligt.

Und wer sich Sorgen um die Besetzung des Postens in der kommenden Saison macht, kann sich an Präsident Bernhard Heusler und Sportdirektor Georg Heitz halten, die daran erinnern, dass man in den zurückliegenden Jahren nicht nur einmal – unfreiwillig oder aus freien Stücken – kurzfristig den Cheftrainerposten neu habe besetzen müssen.

