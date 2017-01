Leichtathletik

4.1.2017, 18:30 Uhr

Ashton Eaton und seine Ehefrau erklären Rücktritt

4.1.2017, 18:30 Uhr

Der amerikanische Zehnkämpfer Ashton Eaton hat mit 28 Jahren seinen Rücktritt vom Spitzensport ebenso erklärt wei seine Ehefrau Brianne Theisen-Eaton. Von sda

Brianne Theisen-Eaton und Ehemann Ashton Eaton erklären den Rücktritt vom Spitzensport (Bild: sda)

«Ich habe alles für den Zehnkampf gegeben, ich höre auf», verkündete Eaton auf Twitter. Eaton wurde in 2012 in London Olympiasieger und doppelte vier Jahre später in Rio de Janeiro erfolgreich nach. Mit 9045 Punkten ist er zudem der Weltrekordhalter im Zehnkampf.

Mit Eaton trat auch dessen Frau Brianne Theisen-Eaton zurück. Theisen-Eaton gewann in Rio die olympische Bronzemedaille im Siebenkampf.