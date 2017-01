FC Basel

Matias Delgado: «Das war sehr clever vom Präsidenten, oder?»

Beim FC Basel wird seit Mittwoch wieder trainiert. In einer ungewöhnlich ruhigen Phase auf dem Spielermarkt interessiert die Frage, ob Captain Matias Delgado seine Karriere über den Sommer hinaus fortsetzen wird. Der 34-Jährige sagt, er wisse es selbst noch nicht. Von Christoph Kieslich

Gut gelaunt beim Start ins neue Jahr: Matias Delgado (Mitte, Nummer 10) dreht mit der Mannschaft des FC Basel die ersten Trainingsrunden. (Bild: Keystone/GEORGIOS KEFALAS)

Bei Temperaturen hauchdünn über dem Gefrierpunkt und gefühlt knapp darunter haben die Profis des FC Basel am Mittwochvormittag auf dem rasenheizungsgrünen Trainingsplatz im Nachwuchs-Campus ihre Arbeit wieder aufgenommen. Darunter auch Matias Delgado, der ein kleines Spiel zum Abschluss in kurzen Hosen absolvierte.

Nach der ersten Einheit stand der 34-jährige Captain einer kleinen Gruppe Journalisten Rede und Antwort. Die Aufzeichnung:

Matias Delgado, wieso haben Sie Ihre langen Trainingshosen ausgezogen?

Ich kann nicht mit langen Hosen trainieren, darin fühle ich mich nicht wohl.

Sie frieren nicht?

Nicht an den Beinen, aber kalte Hände habe ich.

Wie haben Sie Ihre Ferien verbracht?

Mit der Familie in Argentinien, mit meiner Mutter, den Brüdern, Freunden – es waren zwei fantastische Wochen mit schönem Wetter. Zwei Wochen, in denen man vom Fussball abschalten konnte. Aber nun bin ich froh, dass es weitergeht.

Und wie fühlen Sie sich nach dem ersten Training?

(Lacht) Der erste Tag ist immer der schlimmste. Und über die ersten Wochen der Vorbereitung müssen wir nicht reden – die sind immer hart.

«Den Vertrag verlängern? Wenn Sie mich heute fragen, sage ich nein.»

Die Fans interessiert natürlich die Frage: Werden Sie Ihren Vertrag beim FC Basel über Sommer 2017 hinaus noch einmal verlängern?

Wenn Sie mich heute fragen, sage ich nein! (Lacht) Fragen Sie mich also besser noch einmal in ein paar Wochen, vielleicht im Trainingslager in Marbella, wo wir hoffentlich besseres Wetter haben werden. Im Ernst: Ich habe mit der Familie darüber gesprochen und werde mich vielleicht noch in diesem Monat entscheiden, oder auch erst später. Ich weiss es noch nicht.

Es gibt also keine Frist, die Sie sich gesetzt haben?

Nein, überhaupt nicht. Die Ferien waren dazu da, einmal nicht über Fussball nachzudenken. Aber klar ist auch, dass der Club bald eine Entscheidung braucht, um planen zu können. Was ich sagen kann: Ich bin glücklich, beim FC Basel zu sein. Es geht nur darum, ob ich meine Karriere beende oder nicht. Darüber muss ich noch weiter nachdenken. Muss noch darüber nachdenken, ob er seine Karriere über den Sommer hinaus fortsetzen will: Matias Delgado. (Bild: Keystone/GEORGIOS KEFALAS)

Haben Sie mit dem Trainer mal darüber gesprochen?

Nein, wir sind auf so viele andere Sachen und Ziele fokussiert, auf die Meisterschaft, auf den Cup. Da ist es im Moment nicht so wichtig, sich mit mir zu beschäftigen.

Wie wichtig ist es denn, was der Trainer zur Karriereplanung sagt?

Das ist natürlich immer wichtig. Er ist schliesslich der sportliche Chef.

«Man sollte die Zeit geniessen. Aber sicher nicht in China.»

Club-Chef Bernhard Heusler hat gesagt, es wäre allein Ihre Entscheidung, ob der Vertrag verlängert wird oder nicht.

Ja, clever von ihm, sehr clever, oder? (Lacht) Damit liegt der ganze Druck bei mir.

Noch einmal den Club zu wechseln kommt also nicht mehr in Frage?

Ich glaube, ich bin raus aus dem Transfermarkt. Darüber denke ich wirklich nicht nach.

China scheint derzeit ein verlockendes Ziel zu sein.

Sie haben ja Carlos Tevez gesehen. Als er vor eineinhalb Jahren zu den Boca Juniors zurückgekehrt ist, hat er gesagt, Geld sei nicht alles im Leben. Und jetzt? Er wird seine Worte bereuen. (Anm. d. Red.: Tevez wechselt nach China zu Shanghai Shenhua mit einem angeblichen Wochenlohn von einer dreiviertel Million Franken) Also sollte man besser nicht so viel reden und die Zeit geniessen. Aber sicher nicht in China.

