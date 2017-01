Golf

Jack Nicklaus redet Rory McIlroy ins Gewissen

Jack Nicklaus, 76-jährig, ist mit 18 Major-Titeln der erfolgreichste Golfprofi vor Tiger Woods. Nicklaus fordert nun Nordirlands Superstar Rory McIlroy mit deutlichen Worten auf, härter zu arbeiten. Von sda

Der einstige Supergolfer Jack Nicklaus (rechts) kann immer noch gute Ratschläge geben (Bild: sda)

Die Meinung von Jack Nicklaus, dem Goldenen Bären, ist in der Golfwelt, gerade in den USA, immer noch sehr gefragt. Angesprochen auf Rory McIlroy, das Ausnahmetalent, fand Nicklaus klare Worte: «Es hat all das Talent, das nötig ist, aber er muss härter arbeiten, wenn er das Golf dominieren will.»

McIlroy hat trotz seines für den Golfsport geringen Alters von 27 Jahren schon vier Majorturniere gewonnen. Für den sogenannten Karriere-Grand-Slam fehlt ihm nur noch der Triumph am US Masters in Augusta, das jeweils Anfang April ausgetragen wird. Jack Nicklaus traut ihm ohne weiteres zu, dass er dieses Manko beseitigen kann. «Ich glaube, dass er das Masters gewinnen wird. Seine Spielart ist dafür geschaffen. Und er war dort ja auch schon nahe am Sieg. Er konnte es nur noch nicht zu Ende bringen.»

Nicklaus ist überzeugt, dass die derzeitige Weltnummer 2 McIlroy das bisher Erreichte nur seiner immensen Begabung verdankt, nicht aber der Einstellung. Diese Einstellung müsste professioneller werden. «Falls er nicht nur ein ausserordentlich guter Golfer bleiben, sondern der beste Golfer aller Zeiten werden will, muss er mehr an sich arbeiten», sagt Nicklaus «Aber es ist sein Entscheid, ob er all diese Anstrengungen auf sich nehmen will.»

Andererseits glaubt Jack Nicklaus fest daran, dass McIlroy zu jenen Spielern gehört, die mit dem Erwartungsdruck am besten umgehen können. «Wir werden es am Masters sehen. Die Medien werden sich auf ihn konzentrieren, weil er das Masters noch nicht gewonnen hat. Er wird es gewinnen.»