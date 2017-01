England

3.1.2017, 23:00 Uhr

Arsenal mit Punktgewinn nach Aufholjagd

Arsenal vermeidet zum Auftakt der Rückrunde in der Premier League bei Bournemouth mit drei Toren in den letzten 20 Minuten die dritte Auswärtsniederlage in Serie und erreicht in extremis noch ein 3:3. Von sda

Arsenal gelang mit Granit Xhaka (links) eine Aufholjagd (Bild: sda)

Der Franzose Olivier Giroud, der bei den ersten beiden Toren Arsenals durch Alexis Sanchez (70.) und Lucas Perez (75.) die Vorarbeit geleistet hatte, gelang in der 92. Minute mit einem Kopfball via Innenpfosten der Ausgleich.

Die gefühlvolle Flanke zum 3:3 hatte Granit Xhaka mit dem linken Aussenrist geschlagen. Der Schweizer Taktgeber im Mittelfeld Arsenals gehörte damit in diesem verrückten Spiel auch mit einer zählbaren positiven Szene zu den Protagonisten. Weniger geschickt als in der Nachspielzeit hatte sich Xhaka nämlich in der Startphase angestellt. Nach 20 Minute stiess er im Laufduell seinen Gegenspieler an der Strafraumgrenze mit dem Ellbogen unnötigerweise zu Boden und verschuldete damit den Foulpenalty, der zum frühen 0:2-Rückstand von Arsenal führte.

Stoke City kam beim 2:0 gegen Watford zum ersten Sieg nach fünf Spielen und seit dem 3. Dezember. Das Duell der beiden Mittelfeldklubs war nur auf den ersten Blick eine Partie mit Schweizer Inhalt. Valon Behrami wurde bei Watford in der Pause ausgewechselt, Xherdan Shaqiri kam bei Stoke überhaupt nicht zum Einsatz. Der Offensivspieler drückte zum dritten Mal in den letzten vier Spielen während 90 Minuten die Ersatzbank.

Premier League. 20. Runde. Dienstag: Bournemouth - Arsenal 3:3. Crystal Palace - Swansea City 1:2. Stoke City - Watford 2:0. - Rangliste: 1. Chelsea 19/49. 2. Liverpool 20/44. 3. Manchester City 20/42. 4. Arsenal 20/41. 5. Tottenham Hotspur 19/39. 6. Manchester United 20/39. 7. Everton 20/30. 8. West Bromwich Albion 20/29. 9. Bournemouth 20/25. 10. Southampton 20/24. 11. Stoke City 20/24. 12. Burnley 20/23. 13. West Ham United 20/22. 14. Watford 20/22. 15. Leicester City 20/21. 16. Middlesbrough 20/19. 17. Crystal Palace 20/16. 18. Sunderland 20/15. 19. Swansea City 20/15. 20. Hull City 20/13.