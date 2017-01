Ski alpin

3.1.2017, 13:50 Uhr

Shiffrin fädelt ein und Velez Zuzulova schnappt sich den Sieg

Beim Weltcup-Slalom in Zagreb scheiden sowohl Seriensiegerin Mikaela Shiffrin als auch Wendy Holdener bereits im ersten Lauf aus. Der Sieg geht an die Slowakin Veronika Velez Zuzulova. Von sda

Veronika Velez Zuzulova mal wieder in der Mitte: Nach drei zweiten Plätzen gewinnt die Slowakin in Zagreb vor ihrer Landsfrau Petra Vlhova (links) und der Tschechin Sarka Strachova. (Bild: Reuters/ANTONIO BRONIC)

Olympiasiegerin und Doppel-Weltmeisterin Mikaela Shiffrin ist in ihrer Spezialdisziplin erstmals seit dem 29. Dezember 2012, als sie in Semmering im zweiten Durchgang ausgeschieden war, ausgeschieden. Es war just jenes Rennen, bei dem Veronika Velez Zuzulova damals gewann.

Shiffrin fädelte in Zagreb nach etwas mehr der Hälfte der Strecke ein. Die letzten zwölf Weltcup-Slaloms, zu denen Shiffrin gestartet war, hatte die US-Amerikanerin allesamt gewonnen. Unmittelbar vor dem Jahreswechsel entschied sie in Semmering ausserdem drei Rennen in drei Tagen für sich, zwei Riesenslaloms und einen Spezialslalom.

Einfädler nach 27 Sekunden – Mikaela Shiffrin scheidet nach vier Jahren wieder einmal aus:

Neben Wendy Holdener, in ihrer Spezialdisziplin zuvor in dieser Saison viermal auf dem Podest und letztmals im März 2014 ausgeschieden, fielen in der kroatischen Hauptstadt auch Michelle Gisin, Mélanie Meillard und Charlotte Chable bereits im ersten Durchgang aus.

Aus Schweizer Sicht vermochte sich einzig Denise Feierabend für die Top 30 zu qualifizieren. Die Obwaldnerin verbesserte sich im Finallauf vom 20. auf den 13. Platz - ihrem besten Resultat in dieser Disziplin seit März 2014, als sie in Lenzerheide Zwölfte geworden war. Nur dreimal war Feierabend im Slalom überhaupt besser klassiert als nun in Zagreb. Ihr Rückstand auf Siegerin Velez Zuzulova fiel mit 3,49 Sekunden allerdings bereits beträchtlich aus.

Slowakischer Doppelsieg

Velez Zuzulova hatte in Zagreb schon nach dem ersten Lauf geführt. Die 32-jährige Slowakin, die in den letzten drei Slaloms jeweils hinter Shiffrin und vor Holdener Zweite geworden war, triumphierte mit 0,24 Sekunden Vorsprung vor ihrer Landsfrau Petra Vlhova. Für Slalom-Spezialistin Velez Zuzulova wars bei 29 Podestplätzen im Weltcup der fünfte Sieg, der erste seit ihrem Doppelerfolg Mitte Januar 2016 in Flachau. Dritte wurde die Tschechin Sarka Strachova (0,52 Sekunden zurück).

Die Männer fahren am Donnerstag einen Slalom in Zagreb. Für die Frauen geht es am Wochenende in Maribor mit zwei technischen Rennen weiter. Am Samstag findet der Riesenslalom statt, am Sonntag der Slalom.

Das Ergebnis-Tableau von Zagreb:

Alle Termine und Ergebnisse im Weltcup im Überblick Der alpine Weltcup-Kalender und die Siegerinnen FRAUEN Datum Disziplin Ort Siegerin Nation 22.10. Riesenslalom Sölden/AUT Gut SUI 12.11. Slalom Levi/FIN Shiffrin USA 26.11. Riesenslalom Killington/USA Worley FRA 27.11. Slalom Killington Shiffrin USA 2.12. Abfahrt Lake Louise/CAN Stuhec SVN 3.12. Abfahrt Lake Louise Stuhec SVN 4.12. Super G Lake Louise Gut SUI 10.12. Riesenslalom Sestriere/ITA Worley FRA 11.12. Slalom Sestriere Shiffrin USA 16.12. Kombination Val d'Isère/FRA Stuhec SVN 17.12. Abfahrt Val d'Isère Stuhec SVN 18.12. Super G Val d'Isère Gut SUI 20.12. Riesenslalom Courchevel/FRA abgesagt 27.12. Riesenslalom Semmering/AUT Shiffrin USA 28.12. Riesenslalom Semmering Shiffrin USA 29.12. Slalom Semmering Shiffrin USA 3.1. Slalom Zagreb Velez Zuzulova SVK Stand Gesamtweltcup 1. Shiffrin/USA 798 Punkte 2. Gut/SUI 583 3. Stuhec/SVN 495 7.1. Riesenslalom Maribor/SVN 8.1. Slalom Maribor 10.1. Slalom Flachau/AUT 14.1. Abfahrt Zauchensee/AUT 15.1. Kombination Zauchensee