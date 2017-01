Fussball

3.1.2017, 13:05 Uhr

Draxlers Tinte unter PSG-Vertrag ist trocken

3.1.2017, 13:05 Uhr

Der Wechsel von Julian Draxler zu Paris Saint-Germain ist endgültig unter Dach und Fach. Der deutsche Internationale unterschreibt bei PSG wie erwartet einen Vertrag bis 2021. Von sda und TaWo

Julian Draxler unterzeichnete bei Paris Saint-Germain einen Vertrag bis 2021 (Bild: sda)

Über die Ablösesumme für den Weltmeister von 2014 machten die Klubs keine Angaben. Französischen Medienberichten zufolge soll sie zwischen 36 und 40 Millionen Euro betragen.

Draxlers bisheriger Arbeitgeber VfL Wolfsburg und PSG hatten den Wechsel bereits am Heiligabend bekanntgegeben. Laut PSG-Mitteilung sagte Draxler nun, er komme «mit grosser Freude und viel Ungeduld» nach Paris.

Mit den Parisern trifft Draxler nach der Winterpause im Champions-League-Achtelfinal auf den FC Barcelona (14. Februar und 8. März).

Der polarisierende Draxler

Der 23-jährige Draxler hatte in den letzten Monaten immer wieder polarisiert. Während der EM vergangenen Sommer war im «Spiegel» ein Beitrag erschienen, in dem Draxler mit den Worten zitiert wurde, das beste an Wolfsburg sei die ICE-Verbindung nach Berlin. Dann drängte er auf eine Freigabe, der die Wolfsburger Clubverantwortlichen aber widerstanden.

«Draxler hat es geschafft», schrieb die «Süddeutsche Zeitung», als der VfL Wolfsburg bereits vor Weihnachten den Wechsel nach Paris bekanntgab. Aus England meldete sich Jürgen Klopp, der Draxler nach Liverpool hatte holen wollen, abfällig: «Die Spieler sollten wissen, dass sie auch hier eine Menge Geld, angemessenes Geld, verdienen können, aber wir werden hier keine Dummheiten machen. Wir wollen die Spieler mit dem besonderen Charakter unseres Clubs überzeugen», wurde Klopp zitiert.

Die Ligue 1, 20. Runde:

weltfussball.com