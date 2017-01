Basketball

Houston siegt weiter

Die Houston Rockets eilen in der NBA auch ohne den verletzten Clint Capela von Sieg zu Sieg. Beim 101:91 gegen Washington erzielte James Harden erneut ein Triple-Double. Von sda

James Harden von den Houston Rockets ist derzeit kaum zu stoppen (Bild: sda)

Nach seinem genialen Auftritt an Silvester, als er gegen die New York Knicks mit 53 Punkten, 17 Assists und 16 Rebounds eine NBA-Bestmarke aufstellte, gelangen Harden beim 101:91 gegen die Washington Wizards 23 Punkte, 10 Rebounds und 10 Assists. Es war bereits zum 9. Mal in dieser Saison, dass der Superstar der Rockets in drei verschiedenen Statistiken zweistellige Werte erzielte.

Nach wie vor nicht mittun kann bei den Rockets Clint Capela. Der Genfer Center ist aufgrund einer Wadenbeinfraktur derzeit zum Zuschauen verdammt.