3.1.2017, 06:50 Uhr

Vancouver siegt dank Sven Bärtschi

Grosser Auftritt von Sven Bärtschi in der NHL: Der Schweizer Stürmer schiesst die Vancouver Canucks beim 3:2 gegen Colorado Avalanche mit zwei Toren zum Sieg. Von sda

Sven Bärtschi avancierte beim Heimsieg der Vancouver Canucks gegen die Colorado Avalanche mit zwei Toren zum Matchwinner (Bild: sda)

Der 24-jährige Langenthaler traf in der 39. Minute kurz nach Ablauf eines Überzahlspiels nach einer schönen Passfolge über Brandon Sutter und Henrik Sedin zum 2:1. Knapp vier Minuten vor Ende der Partie entschied er die Partie in Überzahl, als er einen Abpraller zum 3:2 verwertete. Vorbereiter des Treffers war Daniel Sedin, der seinen 600. Assist in der NHL verbuchte.

Für Bärtschi waren es die Treffer 9 und 10 in der laufenden Saison, in seiner NHL-Karriere stehen insgesamt 35 Tore zu Buche. Bereits im letzten Spiel des alten Jahres gegen die Edmonton Oilers hatte der Schweizer Stürmer getroffen.

Luca Sbisa stand beim 4. Sieg in Serie Vancouvers gut 21 Minuten auf dem Eis und erhielt damit am meisten Eiszeit im Team der Canucks.