6.1.2017, 09:25 Uhr

Rigi Bahnen 2016 mit leicht weniger Besuchern als im Vorjahr

Die Rigi Bahnen haben 2016 783'000 Besucher auf den Zentralschweizer Ausflugsberg transportiert, rund 2000 weniger als im Rekordvorjahr. Zum guten Ergebnis trugen trotz Schneemangels die letzten vier Tage des Jahres bei, als die Bahnen knapp 20‘000 Gäste zählten. Von sda

Touristen bei der Station Rigi Kulm, im Hintergrund der Pilatus. (Bild: sda)

Die Verantwortlichen der Rigi Bahnen AG sind zufrieden mit dem Jahresresultat, wie sie am Freitag mitteilten. Auch wenn sie auf das ganze Jahr gesehen nicht an den Erfolg im dritten Quartal anknüpfen konnten. Im Juli, August und September erzielten die Bahnen mit 305'000 Reisenden das beste Quartalsergebnis in der 145-jährigen Geschichte.

Spitzentag auf dem Ausflugsberg war das Rigi-Schwing- und Älplerfest vom 10. Juli 2016. An diesem Tag verbrachten knapp 9000 Schwing- und Rigi-Fans den Tag auf dem Berg.

Insgesamt verzeichnete das Tourismusunternehmen einen Rückgang der internationalen Gruppengäste aus Asien um gegen 20 Prozent. Der Rückgang habe aber mit individuell reisenden Gästen aus dem Ausland kompensiert werden können, heisst es in der Mitteilung.

Dank schönem Wetter und Kooperationen mit Schweizer Partnern habe die Rigi auch ihren Anteil am Schweizer Markt erneut steigern können, heisst es in der Mitteilung weiter. Genauere Zahlen gab das Unternehmen noch nicht bekannt.