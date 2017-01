Bundeskanzler Walter Thurnherr eröffnet Jugendskilager an der Lenk

¶ Drei Pfeile, eine Scheibe und eine ziemliche Aufregung drumherum: Das legendäre Ally Pally in London erlebt an diesem Montag das WM-Endspiel, auf das viele Darts-Fans gehofft hatten: der schottische Titelverteidiger Gary Anderson gegen den favorisierten Niederländer Michael van Gerwen (im Bild). Auf «Sport 1» kann man das ab 21 Uhr mitverfolgen. Empfohlen von Christoph Kieslich.

¶ Roger Federer kehrt in alter Stärke und mit einem Erfolg auf die Tennis-Tour zurück. Der 35-jährige Baselbieter siegt bei seinem Comeback am Hopman Cup gegen den Briten Daniel Evans 6:3, 6:4. Auch Belinda Bencic gewinnt ihr erstes Spiel. Von sda. Weiterlesen

Linkempfehlung

¶ Der posende Ronaldo, die dopenden Russen, der postende Federer – ein vergnüglicher Blick der «Sonntagszeitung» ins Sportjahr 2017 mit ein paar Absonderlichkeiten, die am Ende vielleicht gar nicht so weit weg sein werden von dem, was wirklich passieren wird. Empfohlen von Christoph Kieslich. Weiterlesen bei sonntagszeitung.ch