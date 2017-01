Todesfall

6.1.2017, 05:20 Uhr

Stars nehmen bei Trauerfeier Abschied von Carrie Fisher

Familienangehörige und Freunde der verstorbenen Carrie Fisher haben am Donnerstag von der Schauspielerin Abschied genommen. Laut den Promi-Portalen «People» und «Entertainment Tonight» richtete Fishers Tochter, Schauspielerin Billie Lourd, die Trauerfeier aus. Von sda

Schauspielerin Meryl Streep bringt Blumen zur Trauerfeier für «Star Wars»-Prinzessin Carrie Fisher. (Bild: sda)

Stars wie Meryl Streep, Gwyneth Paltrow und Meg Ryan nahmen an der privaten Feier im Haus der «Star Wars»-Darstellerin in Los Angeles teil. Fisher, die in der «Star Wars»-Saga als Prinzessin Leia berühmt wurde, war am 27. Dezember im Alter von 60 Jahren gestorben, nachdem sie wenige Tage zuvor während eines Flugs von London nach Los Angeles einen Herzinfarkt erlitten hatte.

Nur einen Tag nach ihr starb ihre Mutter, die Schauspielerin Debbie Reynolds («Goldgräber-Molly», «Singin' in the Rain») mit 84 Jahren. Nach US-Medienberichten war Reynolds' Begräbnis für Freitag auf dem Forest-Lawn-Friedhof in Los Angeles geplant.