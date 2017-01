Merkels Union gewinnt laut Umfrage an Wähleranteil

Fussball

¶Gerade 18 Jahre alt geworden, steht Martin Ödegaard am Scheideweg. Das vor zwei Jahren hochgejazzte norwegische Talent spielt bei Real Madrid keine Rolle und soll nun ausgeliehen werden. Das einzige, was bisher Schlagzeilen machte, war eine Klarstellung seines Vaters an die spanischen Finanzbehörden.Von Florian Haupt. Weiterlesen