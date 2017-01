13 Todesfälle in französischem Altersheim binnen zwei Wochen

¶ Mit dem Segen von Präsident Hollande eliminiert Frankreich in Syrien und dem Sahel frankophone Jihadisten, um sie nach ihrer Rückkehr an Terroranschlägen zu hindern. Zwei Jahre nach dem Charlie-Hebdo-Attentat entbrennt um dieses «gezielte Töten» von Staats wegen eine Debatte.Von Stefan Brändle. Weiterlesen

Cyber-Angriffe

¶ Der russische Präsident Wladimir Putin soll persönlich eine gezielte Kampagne angeordnet haben, um die US-Präsidentschaftswahl zu beeinflussen. Zu dieser Einschätzung kommen CIA, NSA und FBI in einem Bericht, der am Freitag in Auszügen veröffentlicht wurde. Von sda. Weiterlesen