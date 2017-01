Zwei US-Astronauten beginnen Ausseneinsatz an Raumstation ISS

¶ Laut der ersten Tamedia-Umfrage zu den eidgenössischen Abstimmungen vom 12. Februar deutet sich ein enges Rennen um die erleichterte Einbürgerung an. Auch die Unternehmenssteuerreform steht auf der Kippe. Empfohlen von Stefan Kempf. Weiterlesen beim «Tagesanzeiger»

Gastkommentar

¶Ein geordneter Atomausstieg bis 2029 ist an der Urne gescheitert. Der Erfolg der Atomlobby hilft den AKW-Betreibern allerdings kaum weiter. Sie schreiben jährlich Verluste in Milliardenhöhe. Retten will sie die SVP mit Subventionen. Ausgerechnet.Von Rudolf Rechsteiner. Weiterlesen