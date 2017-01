Mindestens sechs Tote bei schweren Überflutungen in Thailand

¶ Daniel Yule verpasst das Podest im Weltcup-Slalom von Zagreb als Vierter knapp, erzielt jedoch das beste Ergebnis seiner Karriere. Der Sieg geht an den Italiener Manfred Mölgg, der nach acht Jahren wieder ein Rennen gewinnt. Von sda und Christoph Kieslich. Weiterlesen

FC Basel

¶Fünf Spieler fehlten, als der FC Basel am Mittwoch das Training wieder aufgenommen hat, und fünf Testspiele, drei davon in Basel, wird die Mannschaft von Urs Fischer absolvieren, ehe die Saison am 4. Februar fortgesetzt wird.Von Christoph Kieslich. Weiterlesen