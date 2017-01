Kosovos Ex-Regierungschef Haradinaj in Frankreich festgenommen

Gastkommentar

¶Ein geordneter Atomausstieg bis 2029 ist an der Urne gescheitert. Der Erfolg der Atomlobby hilft den AKW-Betreibern allerdings kaum weiter. Sie schreiben jährlich Verluste in Milliardenhöhe. Retten will sie die SVP mit Subventionen. Ausgerechnet.Von Rudolf Rechsteiner. Weiterlesen