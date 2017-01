Fisch-Versteigerung

5.1.2017, 07:25 Uhr

Japanische Sushi-Kette ersteigert Thunfisch für 647'000 Franken

5.1.2017, 07:25 Uhr

Ein 212 Kilogramm schwerer Blauflossen-Thunfisch ist in Japan für den Preis von 74,2 Millionen Yen (rund 647'000 Franken) versteigert worden. Den Zuschlag bei Neujahrsauktion auf dem Tokioter Fischmarkt erhielt der Besitzer der Sushi-Restaurantkette Sushi Zanmai. Von sda

Der Gewinner der ersten Fisch-Auktion im neuen Jahr posiert stolz mit seinem Kauf. (Bild: sda)

Der Kauf komme ihn zwar «ein bisschen teuer» zu stehen, aber er sei froh, den Zuschlag für den «wohlgeformten» Thunfisch bekommen zu haben, sagte Kiyoshi Kimura am Donnerstag.

Seit nunmehr sechs Jahren in Folge ist er der stolze Sieger der Neujahrsauktion auf dem weltberühmten Fischmarkt Tsukiji. Im Jahr 2013 hatte er für einen 222 Kilogramm schweren Blauflossen-Thunfisch einen Rekorderlös von 155,4 Millionen Yen bezahlt.

Die hohen Preise bei der ersten Auktion des Jahres liegen nicht so sehr an der Qualität des Fisches. Vielmehr ist das Ganze eine geschickte PR-Aktion zum Auftakt des neuen Geschäftsjahres, über die Medien denn auch alljährlich berichten. Kimuras Thunfisch stammt aus dem Norden Japans, der Thunfisch-Hochburg des Inselreiches.

Nirgendwo sonst auf der Welt wird soviel Blauflossen-Thun gegessen wie in Japan. Die globale Überfischung hat dazu geführt, dass die Art in ihrem Bestand stark gefährdet ist. Seit Jahren arbeiten japanische Forscher daher an einer Züchtungsmethode für den begehrten Fisch.

Für Tokios Fischmarkt Tsukiji war es wohl die letzte Neujahrsauktion von Thunfischen. Denn das 1935 errichtete Mekka der Fischliebhaber soll - voraussichtlich bis Ende dieses Jahres - in neue Hallen auf einer nahegelegenen künstlichen Insel im Stadtteil Toyosu umziehen.