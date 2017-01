Abnahme der umstrittenen Südlandungen in Basel-Mülhausen

¶ Die Schweizer Handballer bestreiten von Freitag bis Sonntag den traditionellen Yellow Cup in Winterthur. Die Gegner sind die Slowakei, Rumänien und Brasilien. Von sda. Weiterlesen

Tennis

¶Die Schweiz muss am Hopman Cup in Perth um den Final-Einzug bangen. Nach dem klaren Sieg von Roger Federer gegen Richard Gasquet verliert Belinda Bencic gegen Kristina Mladenovic in drei Sätzen.Von sda. Weiterlesen