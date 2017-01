Nachtgang

7.1.2017, 04:50 Uhr

Die Clubbing- und Konzerttipps im Januar

Wir verkürzen die langen, kalten Winternächte mit heissen Partys. Mit elektronischer Feinschmeckermusik, Sportfreunden und Synthie-Krautrock – unsere Clubbing- und Konzertempfehlungen für den Januar. Von Danielle Bürgin

Humorvolle Avantgarde: Die Basler Poppreis-Gewinner Klaus Johann Grobe spielen in der Kaserne. (Bild: Kaserne Basel)

Jeweils zu Monatsbeginn gibt es bei uns eine Auswahl an Clubbing-Empfehlungen. Hier die Termine im Januar: KW 01 (07.01.), KW 02 (12.01. & 13.01.), KW 03 (21.01.), KW 04 (25.01. & 27.01.)

Hits, Hits, Hits

Back & Forward — Dekaden-Zeitreise

07.01., 23 Uhr @Heimat Basel

Einmal durch alle wichtigen Musikjahrzehnte düsen — die Dekaden-Zeitreise in der Heimat Basel startet in den glitzernden 70ern und endet gegen Schluss der Party bei den besten Tunes der jetzigen Charts. Für die musikgeschichtliche Unterhaltung sorgen Das Mandat (BS) und Doc Brown (ZH). Bereit für Disco-Clubbing, HipHop-Bouncing und Funky-Dancing? Dann ist dieser bunt gemischte Tanzabend der zwei erfahrenen Partymacher genau das Richtige für Sie.

Live in Concert

Sportfreunde Stiller

12.01., 20 Uhr @Volkshaus Basel

Sieben Studioalben und 20 Jahre Bandgeschichte haben die Sportfreunde Stiller bereits auf dem Buckel. Gut gelaunt und jung geblieben sind sie bis heute, die Sportis. Peter Brugger, Florian «Flo» Weber und Rüdiger «Rüde» Linhof besuchen auf ihrer laufenden Tour das Volkshaus Basel und rufen gemeinsam zu «Applaus, Applaus» auf und werden fleissig zum Mitsingen ihrer Hymnen animieren.

Diverses

Open House 17 an der Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW

13.01., 12 Uhr @Campus der Künste/Dreispitz

Die Hochschule für Gestaltung und Kunst HGK hat auf dem Dreispitz einiges zu bieten. Der Besuch auf dem Campus der Künste lohnt sich (auch für Nicht-Studieninteressierte). Die HGK ladet darum zum Open House 17 ein. Neben themenbezogenen Rundgängen wird an diesem Nachmittag und Abend auch der Unterhaltungs- und Kulinarikfaktor schmackhaft gemacht. Es gibt Essen aus dem Food Culture Lab, eine Entdeckungsreise durch das Virtual Valley und diverse Bars, damit niemand auf der Durststrecke bleibt.

Auf Entdeckungsreisen am Open House der HGK FHNW (Bild: Lucia de Mosteyrin und Hans-Peter Huser)

House/Techno

Frank & Tony (New York)

13.01., 23 Uhr @Elysia

Frank & Tony aus Brooklyn, auch bekannt als Francis Harris aka Adultnapper und Anthony Collins, stammen aus Brooklyn und sind echte Dancefloor-Kenner. Nach einigen gemeinsamen EPs haben sie vor zwei Jahren einen Longplayer vorgelegt, der die melancholischsten Seiten des Deep House aufs Schönste zeigt. Bei ihren Auftritten sorgen die beiden Scissor & Thread-Labelbosse für ganz grosse Gefühle auf der Tanzfläche. Support bekommen sie an dem Abend von den Baslern Féline, Christian & Raphaël.

House/Techno

10 Years Sistrum w/Patrice Scott & XDB

21.01., 23 Uhr @Hinterhof Bar

Für Kenner gehört Sistrum Recordings unbestritten zu den wichtigsten Labels im Bereich House/Techno, denn die Macher setzten dezidiert auf Qualität und nicht auf Kommerz. An ihrer 10-Jahre-Jubiläumsfeier sorgen Patrice Scott und XDB zusammen mit Hinterhof-Resident Liebkind für den passenden Geburtstagssound. Wem das nicht genug ist, der kann schon vor der Party ab 17 Uhr in einer speziellen Instore-Session im Kleinbasler Plattenladen Plattfon in den Genuss ihrer DJ-Künste kommen. Support bekommen sie dabei vom Basler Garçon.

Live in Concert

Klaus Johann Grobe

25.01., 20 Uhr 30 @Kaserne Basel

Wenige Basler Bands haben im Ausland — trotz oder gerade dank ihrer deutschen Texte — für so viel Aufsehen gesorgt wie Klaus Johann Grobe. Den Spagat zwischen Retro-Krautrock und aktuellen Sounds schaffen sie spielend. Erst im November hat die Band den Basler Pop Preis 2016 abgeräumt. Konzerte geben sie europaweit. Humorvolle Avantgarde ist garantiert an ihrem Konzert in der Kaserne.

House/Techno:

Black Coffee (South Africa)

27.01., 23 Uhr @Nordstern

Der in Durban geborene DJ Black Coffee gehört zu den Gründern der südafrikanischen House-Szene. Seit 1995 macht er diese Szene auch über den Kontinent hinaus bekannt. Seine DJ-Karriere verläuft geradezu meteoritenhaft. Zwar grenzt er sich von den Klischees der Afrohouse-Bewegung ab, bleibt seinen Wurzeln in seiner Interpretation von Deep House aber trotzdem treu. Ein Winterabend, bei dem der Schweiss auf der Tanzfläche im Nordstern fliessen dürfte.