Strassenverkehr

5.1.2017, 14:45 Uhr

19 Rotlicht-Übertretungen in einer Stunde in Reinach BL

Bei einer Verkehrskontrolle in Reinach hat die Baselbieter Polizei am Donnerstagmorgen innerhalb einer Stunde 19 Rotlicht-Übertretungen festgestellt. Die Kontrolle fand an den Verzweigungen der Bruggstrasse zu den Ein- und Ausfahrten der Autobahn A18 statt. Von sda

Durchgeführt wurde die Kontrolle zwischen 7 und 8 Uhr, wie es in einer Mitteilung heisst. Kontrolliert wurde gemäss Polizei bei allen Ampeln. Begangen worden waren die Übertretungen alle von Autofahrenden.

An der Bruggstrasse und den Ein- und Ausfahrten zur A18 hatte die Polizei bereits in Vergangenheit Rotlicht-Missachtungen festgestellt. Bei der Auswertung von Kontrollen mit Hilfe von Messschlaufen vor sieben Jahren wurden an einem Tag zwischen 6 und 22 Uhr insgesamt 215 Missachtungen gezählt.