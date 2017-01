Altersvorsorge

5.1.2017, 10:40 Uhr

«Schmerzhafter Einschnitt» bei Basellandschaftlicher Pensionskasse

Die Basellandschaftliche Pensionskasse (BLPK) senkt den technischen Zinssatz und dem Umwandlungssatz. Sie reagiert damit auf die Bedingungen an den Anlagemärkten. Von sda

Der technische Zinssatz wird per 1. Januar 2018 von 3,00 Prozent auf 1,75 Prozent gesenkt, wie die BLPK am Donnerstag mitteilte. Der Umwandlungssatz wird zwischen 2019 und 2022 in vier Schritten von 5,80 Prozent auf 5,00 Prozent reduziert.

Wegen der historisch tiefen Zinsen flössen heute nur ungenügende Erträge aus den Kapitalmärkten in die Pensionkassen, begründet die BLPK die Massnahmen. Der «schmerzhafte Einschnitt» für künftige Rentner sei indes unumgänglich, um die finanzielle Stabilität der Kasse in Zukunft sicherzustellen. Auf die heute bereits laufenden Renten habe die Senkung des technischen Zinssatzes keinen Einfluss.

Bei der BLPK sind mehr als 24'000 Berufstätige versichert. Über 10'000 Personen beziehen derzeit eine Rente. Die BLPK wird als Sammeleinrichtung geführt und setzt sich aus rund 60 Vorsorgewerken zusammen, denen über 200 Arbeitgeber angehören, unter anderem der Kanton Basel-Landschaft, Gemeinden, Hochschulen, Spitäler und Altersheime.