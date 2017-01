FC Basel

¶Einen so ereignislosen Jahreswechsel auf Transferebene hat der FC Basel schon lange nicht mehr erlebt. Wenn am Mittwoch das Training wieder aufgenommen wird, stehen jedoch ein paar Gespräche mit Spielern an, deren Verträge auslaufen. Und die Fans harren vor allem der Entscheidung von Captain Matias Delgado.Von Christoph Kieslich. Weiterlesen