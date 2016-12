U20-WM

Schweizer U20 in den Viertelfinals

Die Schweiz steht an der U20-WM in Kanada in den Viertelfinals. Das Team von Christian Wohlwend gewinnt in Montreal gegen Dänemark trotz eines 1:4-Rückstandes mit 5:4 nach Penaltyschiessen. Von sda

Yannick Zehnder trifft zum 2:4 (Bild: sda)

Damit können die Schweizer von Titelverteidiger Finnland nicht mehr vom 4. Platz in der Gruppe A verdrängt werden. Matchwinner im Penaltyschiessen war Marco Miranda, der als einziger Schütze traf.

In der regulären Spielzeit hatte sich Yannick Zehnder als zweifacher Torschütze ausgezeichnet. Der Sieg der SIHF-Auswahl war verdient. Die Schweizer liessen sich durch den schwachen Start - nach vier Minuten stand es 0:2 - nicht aus dem Konzept bringen und dominierten die Partie über weite Strecken. Dies verdeutlicht das Schussverhältnis von 52:22 zu ihren Gunsten.

Mit einem Sieg gegen Finnland können sich Schweizer im besten Fall noch in den 2. Gruppenrang verbessern. Dann würden sie im Viertelfinal auf Russland oder die Slowakei treffen. Ansonsten ist Kanada oder die USA der Gegner.

Telegramm:

Schweiz - Dänemark 5:4 (1:3, 2:1, 1:0) n.P.

Centre Bell, Montreal. - 6006 Zuschauer. - SR Burchell/Kubus (CAN/SVK), Davis/Suchanek (USA/CZE). - Tore: 1. (0:20) True (Gatz) 0:1. 4. Blichfeld (Krag, Gatz) 0:2. 14. Andersen (From, Weichel/Ausschluss In-Albon) 0:3. 18. Hischier (Riat, Siegenthaler) 1:3. 21. (20:28) From (True, Röndbjerg) 1:4. 27. Zehnder (Weber, Gross) 2:4. 33. Eggenberger (Prassl, Miranda) 3:4. 44. Zehnder (In-Albon, Siegenthaler) 4:4. - Penaltyschiessen: From -, Miranda 1:0; Blichfeld -, Riat -; True. - Strafen: 3mal 2 Minuten gegen die Schweiz, 5mal 2 plus 10 Minuten gegen Dänemark.

Schweiz: van Pottelberghe; Karrer, Siegenthaler; Burren, Weber; Gross, Gerber; Stadler; Riat, Hischier, In-Albon; Eggenberger, Prassl, Miranda; Diem, Marchon, Portmann; Haussener, Zehnder, Haberstich.

Bemerkungen: Schweiz ohne Thürkauf (gesperrt), Ritz (Ersatzgoalie) und Wüthrich (überzähliger Goalie). - 48. Tor von Riat aberkannt (Torhüterbehinderung).

Rangliste: 1. Schweden 3/9 (13:4). 2. Dänemark 4/6 (11:15). 3. Tschechien 3/5 (7:8). 4. Schweiz 3/4 (11:11). 5. Finnland 3/0 (4:8).