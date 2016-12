NLB

27.12.2016, 18:45 Uhr

La Chaux-de-Fonds bleibt souverän an der Spitze

Der HC La Chaux-de-Fonds wird 2016 nach dem 7:3 auswärts gegen die EVZ Academy an der Spitze der NLB-Tabelle beenden. Von sda

Der HC La Chaux-de-Fonds beendet das Jahr als Leader der NLB (Bild: sda)

Kurz nach Beginn des zweiten Drittels führten die jungen Zuger 2:0, dann war es mit der Herrlichkeit vorbei. Dank eines Doppelschlags innerhalb von 97 Sekunden glichen NLB-Topskorer Dominic Forget und Devin Muller noch vor der Spielhälfte aus. Kurz vor und nach der zweiten Pause schossen Jérôme Bonnet und Phil DeSimone den Leader entscheidend in Führung. Der Mitte Dezember verpflichtete Amerikaner DeSimone traf im vierten Spiel erstmals für seinen neuen Verein.

Die Zuger mussten auf vier Spieler verzichten, die mit der Schweiz an der U20-WM in Kanada weilen oder zumindest die Vorbereitung absolviert hatten. Am Ende fehlten die Kräfte, um La Chaux-de-Fonds länger als eineinhalb Drittel Paroli zu bieten. Vor dem Spitzenkampf zwischen den nächsten Verfolgern Langenthal und Rapperswil-Jona (am Abend nach Redaktionsschluss) bauten die Neuenburger den Vorsprung in der Tabelle auf 8 respektive 18 Punkte aus. Sie werden damit auch nach dem letzten Spiel des Jahres am Freitag den 1. Platz belegen.

NLB: EVZ Academy - La Chaux-de-Fonds 3:7 (1:0, 1:3, 1:4). - Rangliste: 1. La Chaux-de-Fonds 32/77 (137:85). 2. Langenthal 31/69 (115:70). 3. Rapperswil-Jona Lakers 30/59 (108:77). 4. Olten 29/56 (99:78). 5. Red Ice Martigny 29/55 (95:67). 6. Visp 31/47 (100:98). 7. Ajoie 31/46 (116:90). 8. EVZ Academy 30/32 (67:104). 9. GCK Lions 30/30 (70:107). 10. Winterthur 30/28 (77:118). 11. Hockey Thurgau 30/25 (74:108). 12. Biasca Ticino Rockets 31/22 (81:137).