Auto rutschte den Hang hinunter und überschlug sich

¶ Eaiddhi und Thaiddhi sind die Söhne von Mynamars bekanntestem Komponisten. Heute sind sie die zentralen Figuren in einer Kulturszene, die sich den Zwängen der Tradition entzieht.Von Olivier Joliat. Weiterlesen

¶ 560 Euro jeden Monat vom Staat, ohne was dafür zu tun? Finnland wagt das Experiment mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Mit 2000 arbeitslose Probanden wird getestet, ob sich mit dem Modell die Sozialsysteme entlasten lassen. Von sda. Weiterlesen

Versöhnungsgeste

¶ 75 Jahre nach dem japanischen Angriff auf die US-Pazifikflotte in Pearl Harbor haben Japans Ministerpräsident Shinzo Abe und US-Präsident Barack Obama der Opfer der Attacke gedacht. An einem Mahnmal legten sie am Dienstag Kränze nieder. Von sda. Weiterlesen