Schweizer streiten um ihre Herzensangelegenheiten am heftigsten

¶ Die Schweizer Filmschaffenden blickt mit Stolz auf das vergangene Jahr zurück: Ein Familienfilm lockt Millionen ins Kino, ein Animationsfilm sorgt für einen Preissegen. Warum in der Branche trotzdem nicht eitel Sonnenschein herrscht, erklärt Filmchef Ivo Kummer. Von sda. Weiterlesen

Kultwerk #260

¶Vor 15 Jahren entzückten die starken, selbstbestimmten Protagonistinnen in «Sex and the City» unsere Mädchenherzen. Von der anfänglichen Frauenpower war schnell aber nicht mehr viel zu spüren: Die Serie verkam zur Modeschau – und wir zu Konsumentinnen.Von Naomi Gregoris. Weiterlesen