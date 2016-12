Verbringen Sie ein Wochenende in 1001 Nacht

Kann mir jemand sagen, seit wann der schulische Handschlag ein hiesiger Wert ist? Ich habe bisher immer gedacht, ich sei ein integrierter Schüler gewesen, kann mich aber nicht an schulische Handschläge (zum Glück auch nicht an andere) erinnern. Jetzt w...

11.11.2016 um 10:42

Der Bird on the wire flog davon. So long, Leonard.