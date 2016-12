USA

31.12.2016, 17:00 Uhr

Trump wünscht auch seinen «vielen Feinden» ein frohes Neues Jahr

31.12.2016, 17:00 Uhr

Der künftige US-Präsident Donald Trump hat allen ein frohes Neues Jahr gewünscht - auch seinen «vielen Feinde». Wie üblich schickte Trump seine Botschaft am Samstag über den Online-Kurzmitteilungsdienst Twitter. Von sda

Donald Trump wünscht auch seinen «vielen Feinden» ein gutes neues Jahr. Natürlich via Twitter. (Archivbild) (Bild: sda)

Neujahrsgrüsse sandte der Immobilienmilliardär auch an all diejenigen, «die mich bekämpft haben und so schwer verloren haben, dass sie einfach nicht wissen, was sie tun sollen». Trump fügte am Ende noch hinzu: «Liebe!»

Trump übernimmt am 20. Januar das Amt von US-Präsident Barack Obama. Der Kandidat der Republikaner hatte die Wahl im November gegen seine Rivalin Hillary Clinton von den Demokraten in einem extrem harten, von persönlichen Attacken geprägten Wahlkampf gewonnen.

Zuletzt warf Trump dem scheidenden Präsidenten Obama vor, «aufrührerische» Reden zu halten und den Amtswechsel im Weissen Haus zu erschweren.