Amazon meldet Patent für fliegende Warenhäuser an

30.12.2016, 02:15 Uhr

30.12.2016, 02:15 Uhr

Setzt Amazon eine Patentanmeldung in Realität um, könnten Logistikzentren sich künftig in Luftschiffen über der Lieferregion befinden. Drohnen würden die Waren von dort an die Kunden ausliefern. (Symbolbild) (Bild: sda)