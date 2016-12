Brand

27.12.2016, 02:00 Uhr

Mann stirbt bei Brand in Sauna von Fitnessstudio in Deutschland

Bei einem Brand in der Sauna eines Fitnessstudios in Baden-Württemberg ist am Montag ein Mann ums Leben gekommen. Sieben weitere Menschen wurden verletzt, sie mussten in ein Spital gebracht werden, wie das Polizeipräsidium mitteilte. Von sda

Feuerwehrleute im Einsatz in Albstadt zu Baden-Württemberg: In einem Fitnessstudio ist dort ein Brand in der Sauna ausgebrochen. (Bild: sda)

Die Flammen richteten in dem Fitnessstudio schwere Schäden an, die Polizei schätzte den Sachschaden auf eine sechsstellige Summe. Das Feuer entzündete sich nach Polizeiangaben, als ein Mitarbeiter der Sauna am Montagnachmittag einen Aufguss machte und daraufhin offene Flammen aus dem Ofen schlugen.

Zu diesem Zeitpunkt hätten sich rund 30 Menschen im Saunabereich aufgehalten. Die Flammen breiteten sich in dem Studio, das sich in einem mehrstöckigen Geschäftsgebäude befindet, schnell aus. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.