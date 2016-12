Siemens-Manager in Österreich wegen Schwarzgeld-Konten angeklagt

¶ Vor 100 Jahren reiste der FC Basel auch schon in ein Wintertrainingslager nach Spanien. Damals in den Wirren des Ersten Weltkrieges. In Barcelona traf er nicht nur mit dem ehemaligen Basler und Barcelona-Gründer Hans Gamper zusammen – er brachte den Katalanen angeblich auch die erste Heimniederlage bei. Ein kleine Zeitreise.Von Mike Gosteli. Weiterlesen

Fussball in England

¶Ein Erfahrungsbericht von 17 Spielen in 35 Tagen und ein Reiseführer zu den Clubs in der Fussball-Metropole London helfen zu verstehen, warum in England an Weihnachten und über den Jahreswechel hinweg ohne Atempause gespielt wird.Von Christoph Kieslich. Weiterlesen