31.12.2016, 04:50 Uhr

Notschlafstelle schickt Obdachlose in die Kälte

Die Basler Notschlafstelle hat viele freie Betten. Trotzdem weist das von der Sozialhilfe betriebene Haus zahlreiche Hilfesuchende ab. Der Verein «Soup & Chill» spricht von einer «unmenschlichen und gefährlichen Situation». Bis jemand auf der Strasse erfriere, sei es nur eine Frage der Zeit. Von Renato Beck

Auswärtige unerwünscht: Die Basler Notschlafstelle hält ihre Betten lieber leer, als sie Nicht-Baslern anzubieten.

Die Nächte bleiben kalt in Basel. Auch fürs Neujahrswochenende und die kommende Woche sind Minustemperaturen vorausgesagt. Für jeden, der dann keine Bleibe hat, kann es schnell ernst werden. Zumal die Basler Notschlafstelle, eine der wenigen Zufluchtsorte in der Stadt, ihre Türen vermehrt verschliesst.

Darüber klagt die Organisation «Soup & Chill», die warme Mahlzeiten an Bedürftige verteilt, in einem öffentlichen Aufruf. Das Team bittet dringlich um Spenden, vor allem um warme Kleider, Schuhe, Schlafsäcke und Decken, die sie an Obdachlose verteilen kann. An den Wochenende suchen bis zu 150 Leute das Lokal an der Solothurnerstrasse auf, davon sind 30 bis 40 ohne Obdach und wissen nicht, wo sie die Nacht verbringen.

In den vergangenen Jahren stellte «Soup & Chill» diesen Hilfesuchenden Bons aus, die für eine Übernachtung in der Notschlafstelle berechtigten. 7.50 Franken kostet ein Bon, finanziert wird er über Spenden. Seit Dezember werden diese aber von der Sozialhilfe, welche die Schlafeinrichtung betreibt, begrenzt. Nur noch 30 Gutscheine pro Monat dürfen die Helfer im Gundeli an ihre Gäste abgeben, das macht eine Übernachtung pro Tag.

«Das Vorgehen ist unmenschlich und gefährlich, irgendwann wird jemand erfrieren», befürchtet «Soup & Chill».

«Wir verteilen die Bons nur an Kranke, Schwache, an solche Menschen, denen es richtig schlecht geht», sagt Claudia Adrario de Roche, Präsidentin des Vereins. Und auch dann nur, wenn die Nächte besonders kalt sind. Für Frauen findet sich in Notfällen Platz in der Frauenoase, aber für Männer gibt es kein Angebot ausserhalb der Notschlafstelle. Viele davon müssen die Mitarbeitenden von «Soup & Chill» jetzt zurück auf die Strasse schicken. «Das ist unmenschlich und gefährlich, irgendwann wird jemand erfrieren», befürchtet Adrario.

Vor ein paar Tagen hatte sie dazu eine Besprechung mit Nicole Wagner, Leiterin der Sozialhilfe. Wagner begründet die Rationierung auf Anfrage damit, dass «Soup & Chill» zu viele Bons verteilt habe: «Da Soup & Chill trotz mehrmaligen Hinweisen und Absprachen bis Mitte Dezember über 200 Kostengutsprachen ausstellte, sah sich die Sozialhilfe gezwungen, hier einen Riegel zu schieben. Wir baten «Soup & Chill» eindringlich, keine falschen Signale zu senden.»

Die Sozialhilfe befürchtet eine Sogwirkung, weil die Basler Notschlafstelle rundherum die einzige ist. Auswärtige müssen zur Abschreckung 40 Franken für eine Übernachtung bezahlen, Basler nur 7.50 Franken. Von den mit Bons ausgestatteten Hilfesuchenden seien alleine 16 Personen aus Rumänien gekommen und 13 aus der Slowakei. «Die Sozialhilfe Basel kann keine EU-politischen Fragen und Probleme lösen», sagt Wagner, die befürchtet, Basel könnte für mittellose EU-Bürger attraktiv werden.

Anspruch auf Hilfe sei «kein einklagbares Recht»

Für Adrario ist das «eine reine Schutzbehauptung». Auch EU-Bürger dürften sich legal in Basel aufhalten, die Stadt ihnen deshalb die Nothilfe nicht verwehren. Zudem seien unter den Obdachlosen nicht allein Menschen aus Osteuropa, sondern zunehmend Leute aus dem Baselbiet, wo es keine derartige Einrichtung gibt.

Adrario verweist auf die Bundesverfassung, Artikel 12, in dem das Recht auf Nothilfe geregelt ist:

«Wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, hat Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind.»

Wagner sagt dazu, dass man daraus kein einklagbares Recht herleiten könne.

Besonders stossend für Adrario ist, dass die Notschlafstelle bei Weitem nicht belegt ist. Seit Heiligabend waren nie mehr als 43 Personen im Haus, das über 63 Betten verfügt. Das zeigen Zahlen, die der TagesWoche vorliegen. Das Haus im Wettsteinquartier hat einen schlechten Ruf, die hygienischen Bedingungen sind derart schlecht, dass nun eine Sanierung angedacht ist. «Wer nicht unbedingt muss, würde dort nie übernachten», sagt Adrario.

«Wir sagen allen, die aus Rumänien kommen: Geht wieder heim.»

Dramatisch für Obdachlose ist zudem, dass es sonst kaum Möglichkeiten gibt, irgendwo Hilfe zu erhalten. Über die Festtage ist «Soup & Chill» die einzige Institution, die abends geöffnet hat und es ist somit die letzte Anlaufstelle für Gestrandete an diesen Tagen. Bis im letzten Winter stand immerhin im Euroairport ein Raum zur Verfügung, doch dieser wurde geschlossen. Zöllner sollen zudem Schutzsuchenden die Schlafsäcke abgenommen haben, weil keine Kaufquittungen vorhanden waren und die Zöllner vermuteten, die Schlafsäcke seien gestohlen, berichtet Adrario.

Sie sucht jetzt den Kontakt mit der Heilsarmee und Kirchen, damit diese einspringen können. Und immer wieder auch mit der rumänischen Botschaft, damit diese ihren Landsleuten zumindest Schlafsäcke zur Verfügung stellt. «Wir sagen allen, die aus Rumänien zu uns kommen: Geht wieder heim, ihr bekommt hier nie eine Arbeit und Aufenthaltsbewilligung.»

Sich selbst überlassen sollte die Sozialhilfe die Menschen trotzdem nicht, sagt Adrario: «Wir können sie doch nicht einfach auf der Strasse erfrieren lassen.»

Wer helfen will, kann das direkt bei «Soup & Chill» tun. Warme Kleider, Schuhe, Schlafsäcke und Decken können täglich zwischen 15 Uhr und 21.30 Uhr an der Solothurnerstrasse 8 abgegeben werden. Oder nach Rücksprache mit Teamleiter Andreas Tännler unter 079 915 83 57.