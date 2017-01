Schweizer Fernsehen

2.1.2017, 08:07 Uhr

Basel erobert das nationale Unterhaltungs-Programm

Im Schweizer Fernsehen sind Menschen aus der Region Basel gerade hoch im Kurs. Sie wandern aus, kochen und bewirten – oder springen über Dächer. Und von allen können auch wir etwas lernen. Ehrlich! Von TaWo

Was macht der gewöhnliche Schweizer, wenn ihm seine Gewöhnlichkeit zu gemütlich wird? Richtig! Entweder will er dann seine eigene Beiz – oder er tritt seinen Gartenhag nieder und bricht aus. Beim Schweizer Fernsehen SRF gibts beides zu sehen, und zwar mit Basler Beteiligung.

Dieses Basler Paar eröffnet ein Gästehaus auf Bali

Roman (50) und Patricia Tschudy (65) wandern aus. (Bild: Schweizer Fernsehen SRF)

Das Abenteuer beginnt auf dem Flohmi auf dem Petersplatz. Balast loswerden. «Wir sind die verrückten Tschudys», sagt die Familie, die ihren ausgetrampten Lebensweg verlässt. Das Paar war irgendwann so sehr auf den Alltag getrimmt, dass es sich als Paar verlor. Es folgte die Trennung, daraufhin die Einsicht: Jetzt müssen wir was ändern. Zack, eine Weltreise, Zack, die Erkenntnis: Bali ist es. Mit einem Bed and Breakfast und so.

Patricia Tschudy (65) ist die mit den flotten Sprüchen. Ihr Mann Romano (50) lacht gerne. Tochter Natascha bleibt daheim. 11’340 Kilometer Distanz. «Das ist hart», sagt Mutter Patricia. Dass die Eltern etwas Neues beginnen können, «das freut mich für sie», sagt die Tochter.

Den offiziellen Abschied feiert die Familie Tschudy mit all ihren Freunden – bei einem Raclette. «Wehmut ist dabei», gesteht Patricia.

Aufbrechen muss Romano zunächst allein. Seine Frau «hat es nicht geschafft, den Arbeitsvertrag frühzeitig aufzulösen», erfahren wir. Wie sagte sie noch vor ihren Freunden? «Wir waren nie ganz gradlinig». Der Papa geht, die Tochter weint. Mit dem Aufbruch bricht das Herz eben doch.

In Bali angekommen, trägt Romano noch die rosa Brille, wie er sagt. «Das ist okay so, bald wird das nicht mehr so sein.» Sieben Wochen muss er nun auf seine Frau warten. Der Start alleine sei schon «komisch», gesteht er. Und lacht. Dann beginnt für ihn die Arbeit. Gästehaus entrümpeln, renovieren, renovieren, renovieren. Renovieren.

Was lernen wir von den Tschudys in der ersten Folge?

Ein Auswanderer muss schon ein wenig verrückt sein.

Er ist bereit, enge Beziehungen zu lösen.

Er sollte lachen können, auch wenn lachen grad überhaupt nicht passt.

Und er verabschiedet sich aus der Schweiz am besten mit einem Raclette-Plausch.

Die Tschudys werden von SRF in sechs Folgen begleitet. Ab Freitag, 6. Januar 2017, 21.00 Uhr, SRF 1.

Baselbieter Beizer suchen das Rampenlicht

Der Kirsi-Kanton sucht die beste Beiz (von vier Beizen). (Bild: Schweizer Fernsehen SRF)

Vier Beizen aus dem Baselbiet kämpfen in der 186'000-Zuschauer-pro-Woche-Doku-Soap «Mini Beiz, dini Beiz» um den Hauptpreis. Es geht um eine Auszeichnung und um 1000 Franken.

Mit dabei: der Landgasthof Hirschen in Diegten, das Thai-Restaurant Krone in Binningen, der Röschenzerhof in Röschenz – und das Restaurant Sissacherfluh auf der Sissacherfluh. In diesem wirtet ein Quereinsteiger: Felix Bielser (51), stadtbekannt als Gründer von Ü-Partys sowie als Silvester-DJ Fix Hits in der Elisabethenkirche.

Ob sich der Aussenseiter durchsetzen kann, hängt von der Bewertung der Stammgäste ab, die die einzelnen Restaurants auswählen müssen. Der Wettkampf um den Sieg wird in der ersten Januarwoche gezeigt.

Was wir aus der Woche mitzunehmen hoffen

Der Quereinstieg in die Gastronomie muss kein Traum bleiben – und er muss auch nicht scheitern.

So Schweinefilet im Flammkuchenmantel (Spezialität im «Hirschen») würden wir jetzt also auch noch fein hinkriegen.

Die Sissacher Fluh wäre tatsächlich mal wieder einen Ausflug wert.

«Mini Beiz, dini Beiz»: Dienstag bis Freitag, 3. bis 6. Januar 2017, 18.15 Uhr, SRF 1.

Auf dem hindernissreichen Weg zum Parkour-Profi

Chris Harmat (22, links) und Kevin Fluri (24) aus Basel. (Bild: Filmstill SRF)

Auch Chris Harmat und Kevin Fluri stammen aus der Region. Und auch diese beiden Basler brechen aus. Manchmal könnte man sogar meinen, sie brechen die Gesetze der Physik. Harmat und Fluri sind Parkour-Läufer. Sie springen um die halbe Welt, um ihre athletische Leidenschaft zum Beruf zu machen. SRF hat die beiden auf ihrem Weg begleitet und zeigt in vier Folgen weit mehr als nur gewagte Stunts.

Was wir von Harmat und Fluri lernen

Nicht jeder Traum geht so in Erfüllung, wie man es sich vorstellt.

Wer etwas Verrücktes werden will, sollte unbedingt auch seine Mutter um Rat fragen.

Was auch immer die Mutter sagt: Man muss nicht unbedingt darauf hören, darf dann aber auch nicht betupft sein, wenn sie Recht hatte.

SRF zeigte die vierteilige Serie bereits im November. Hier können Sie sich sämtliche Folgen nochmals anschauen:

Folge 1: Grosse Sprünge

Fluri und Harmat wagen sich an einen prestigeträchtigen Meistersprung bei Paris, der in der Parkour-Szene für Aufsehen sorgen wird.

Folge 2: Showtime

Eine Reise nach Los Angeles soll Fluri und Harmat die Tür zum lukrativen Filmgeschäft öffnen. Beide träumen sie von Auftritten als Stuntman in Hollywood.

Folge 3: Der Parkour-Palast

Eine eigene Trainingshalle in Basel soll für Fluri und Harmat einen weiteren Schritt auf dem Weg in die Professionalität führen. Doch ihre Freundschaft droht an dem Projekt zu zerbrechen.

Folge 4: Das Comeback

Gemeinsam wollen sich Fluri und Harmat für die Parkour-Weltmeisterschaft in Santorini (Griechenland) qualifizieren. Doch zuerst müssen sie wieder als Team funktionieren können.