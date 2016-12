Die beste Silvesternacht, die rosigste ÖV-Aussicht und ein Engel kommt auf den Aff

30.12.2016, 11:00 Uhr

Happy New Year!

Erfahrungsgemäss sind Silvester-Partys meistens enttäuschend. Entweder sind die Erwartungen zu hoch oder das Partyvolk zu high. Trotzdem spricht nichts dagegen, es auch dieses Jahr zu versuchen, aus dem Jahreswechsel ein schöneres Erlebnis mitzunehmen als einen Riesenkater.

Die «bz Basel» hat Tipps… (online leider nicht verfügbar)

für Hobby-Köche, die nicht kochen wollen (Silvester-Kitchen-Dinner, «Volkshaus Basel»)

für musikaffine Gourmets, die nach dem Essen nicht mehr weit kommen werden (Galadinner, «Les Trois Rois»)

für Kulturchuchis, die das Theater gerade an Silvester nicht links liegen lassen können und trotzdem tanzen wollen (Theater Basel)

für Kulturprolos, die wenigstens einmal im Jahr ein Orchester hören wollen (Silvesterkonzert, Musical Theater)

für Partypartyparty-Typen («Hinterhof», «Kaserne», «Acqua» und «Baracca Zermatt»)

für Asketen («Zum Goldenen Sternen», Sonntagsbrunch mit ausschliesslich Brot und Wein. Dieser fliesst dafür aus dem Brunnen)

«20 Minuten» empfiehlt…

eine bewusstseinserweiternde Drogen-Nacht für Verkleidungskünstler («Heimat», natürlich alles ganz legal)

eine reine Verkleidungs-Party im «Sud»

eine Verkleidungsparty, wo sich nur einer verkleidet, nämlich der Traumschiff-Kapitän («Nordstern»)

einen sexy Rutsch bei einer Entkleidungs-Party mit Bourlesque-Tänzerinnen (Café Singer)

einen noch sexieren Rutsch mit dem In-Your-Face-Rock der Bitch Queens («Kaschemme»)

In der «Basler Zeitung» knallen die Korken…

in Rheinfelden. Dort wird nämlich seit dem Millenium «grenzenlos» gefeiert.

Denjenigen, die lieber im Freien das neue Jahr einläuten, gibt barfi.ch zu bedenken:

Und bei der TagesWoche finden Sie garantiert den heissesten Tipp für die Silvesternacht:

Brauen Sie sich diesen herrlichen Punsch mit Schlagrahm-Häubchen!!!

(Bild: Franca Hänzi)

Auch Grenz-Drämmler haben was zu feiern

Gute Aussichten nämlich. Noch führt am Billettautomaten kein Weg am grossen Rätselraten vorbei, wenn man von Basel mit dem öffentlichen Verkehr ins Deutsche will. Doch in einem Jahr soll Vieles einfacher werden, berichtet die Nachrichtenagentur SDA.

Und das stellt Adrian Brodbeck, der Geschäftsführer des Tarifverbunds Nordwestschweiz (TNW), in Aussicht:

Tickets sollen «grenzenlos» von und zu allen Haltestellen in den Verbundgebieten des TNW und des deutschen Regio Verkehrsverbunds Lörrach (RVL) gelöst werden können

Hin- und Rückfahrt über die Grenze werden gleich teuer sein.

Auf dem Schweizer Abschnitt soll es möglich werden, das Halbtax-Abonnement anrechnen zu lassen.

Ein Engel sagt Adieu

Mit dem alten Jahr stirbt auch der «Rote Engel». Mit dem Café am Andreasplatz ist es nach diesem Samstag vorbei.

Der «Rote Engel» wird allerdings wieder auferstehen. «Ängel oder Aff» wird er künftig heissen.

Was sich neben dem Namen sonst noch ändert, erfahren Sie hier:

