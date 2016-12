¶ Wendy Holdener fährt im vierten Weltcup-Slalom dieses Winters zum vierten Mal auf das Podest. Sie muss sich in Semmering zum wiederholten Mal nur Mikaela Shiffrin und Veronika Velez Zuzulova geschlagen geben. Von sda. Weiterlesen

Vierschanzentournee

¶Mit Platz 29 in der Qualifikation hat Simon Ammann die Hürde für das erste Springen in Oberstdorf an der 65. Vierschanzentournee genommen. Die Skispringerszene fragt sich, warum der 35-Jährige sich das noch antut.Von Christoph Geiler. Weiterlesen