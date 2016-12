FC Basel

Als der FCB einmal den FC Barcelona besiegte

Vor 100 Jahren reiste der FC Basel auch schon in ein Wintertrainingslager nach Spanien. Damals in den Wirren des Ersten Weltkrieges. In Barcelona traf er nicht nur mit dem ehemaligen Basler und Barcelona-Gründer Hans Gamper zusammen – er brachte den Katalanen angeblich auch die erste Heimniederlage bei. Ein kleine Zeitreise. Von Mike Gosteli

Spanien-Reisende: Eine mit zwei Spielern von Nordstern und den Old Boys verstärkte Mannschaft des FC Basel zum Jahreswechsel 1916/17. (Bild: Schweizerische Fussballzeitung SFZ)

Der Erste Weltkrieg brachte den organisierten Fussballbetrieb in vielen Ländern Kontinentaleuropas zum Erliegen. Anders in der Schweiz. Hier fand die Meisterschaft ununterbrochen statt. Nach Kriegsausbruch 1914 startete der Meisterschaftsbetrieb allerdings mit mehreren Wochen Verspätung und mit wesentlich weniger Teams.

Viele Vereine mussten den Spielbetrieb einschränken, oder ihn ganz einstellen, weil ihre Spieler in die Armee eingezogen wurden. Und der Bund konfiszierte viele Plätze für die landwirtschaftliche Produktion. Auch der FC Basel musste kurz bangen, denn «zu einer gewissen Zeit schien sogar unser Landhof zu einem Kriegsopfer werden zu müssen, indem ihm das Los anderer Plätze – Kartoffelanbau – zugedacht war», wie Joseph Büttiker in der Clubgeschichte von 1928 schrieb.

Ernst Kaltenbach (Bild: «35 Jahre FC Basel»)

So konnte der Stadtclub während des ganzen Krieges – allerdings ohne grosse Stricke zu zerreissen – an der Meisterschaft teilnehmen. Ein herausragendes Ereignis gab es trotzdem, das Jahr 1916. Zum einen gründete der FC Basel dannzumal seine Juniorenabteilung und zum anderen reiste er erstmals zu einem Trainingslager nach Spanien. Ernst Kaltenbach, der Captain der ersten Mannschaft, verfasste dazu einen längeren Bericht.

Finanziell war die Reise kein Risiko. Denn der FC Barcelona zahlte für zwei vereinbarte Freundschaftsspiele 3500 Franken. Schliesslich fanden insgesamt fünf Begegnungen statt. Aber wie gefährlich war die Reise?

«Nichts als Militär und Militär, wir gehen förmlich unter in dieser graublauen Masse.»

Das Trainingslager fand zwischen dem 21. Dezember 1916 und dem 4. Januar 1917 statt. Denn nur über die Feiertage war den berufstätigen Spielern eine solche Reise möglich. Und der FC Basel musste geschwächt nach Barcelona reisen, denn auch viele seiner Spieler waren im Militär verpflichtet. Von der ersten Mannschaft waren mit Ernst Riesterer, Hermann Moll, Fritz Albicker, Ernst Kaltenbach, Jakob Känzig und Karl Wüthrich nur sechs Spieler mit dabei.

Ergänzt wurde die Reisegesellschaft mit Spielern aus dem zweiten Team sowie Robert Haas von Nordstern und Torwart Walter Grunauer von den Old Boys, die beide später zu Nationalspielern reiften. Kurz vor Mitternacht am 21. Dezember 1916 fuhr der Zug mit der Reisegesellschaft in Basel ab. Am nächsten Morgen näherte sie sich nach einem kurzen Aufenthalt in Genf dem französischen Zoll. Kaltenbach beschrieb die Stimmung des Teams wie folgt:

«Die kühngeschwungenen Falten des Jura und das tief eingeschnittene Rhonetal berührten unsern Geist kaum, denn wir waren. mit anderen Dingen beschäftigt: Grenze – und die Wörter: avisieren, signalisieren und ausziehen flogen nur so herum. [...] Belle-Garde. – ‹Jetzt geht's los!› – Zoll, das geht ja noch, das kennt man schon von Friedenszeiten her; aber dort steht ein ‹Graublauer› vor einem Holzhäuschen, das Gewehr bei Fuss, scharf geladen denkt natürlich jeder von uns und darauf ein – uns ungewohnt anzusehen – meterlanges Bajonett. Herzklopfen.»

Die Angst war unbegründet. Die Einreise verlief problemlos, und der Zug fuhr weiter Richtung Rhoneebene, «wo uns lauwarmer Wind umfächelt, die Luft ist mit süssem Duft durchwirkt», wie Kaltenbach aufschrieb. Dann Lyon: «Nichts als Militär und Militär, wir gehen förmlich unter in dieser graublauen Masse.»

Die Nacht verbrachte das Team kaum schlafend im vollgestopften Zug. Am Morgen stiegen die Basler in Sète um.

«Der Bahnhof machte auf uns den Eindruck eines besseren Hühnerstalls»

Auch die Grenzpassage nach Spanien verlief ohne Schwierigkeiten, und nach einer weiteren Nacht in einem überfüllten Eisenbahnabteil erreichten die Bebbi nach zweieinhalbtägiger Reise am Morgen des 24. Dezember Barcelona. Dessen Infrastruktur war noch nicht auf die endlosen Touristenströme von heute ausgerichtet war. Kaltenbach über seine ersten Eindrücke der katalanischen Metropole:

«Der Bahnhof machte auf uns den Eindruck eines besseren Hühnerstalls – [...] eine Ziegenherde auf den belebtesten Strassen – Pension Splendid – kurzer Schlaf und kräftiges Mittagessen, dann 1. Wettspiel.»

Die langen Schatten der katalanischen Wintersonne beim Spiel des FC Basel beim FC Tarrasa im Januar 2017. (Bild: Sportmuseum Schweiz)

Das erste Spiel gegen Barcelona begann um 15 Uhr vor rund 4000 Zuschauern. Die übermüdeten Basler Spieler hatten anfänglich grosse Mühe mit dem Sandplatz und gerieten in der ersten Halbzeit mit 0:2 in Rückstand. In der zweiten Halbzeit gelang Robert Haas der Anschlusstreffer. Die Schweizerische Fussballzeitung (SFZ) fasste die Schlussphase des Matches so zusammen:

«Jetzt hat das Spiel seinen Höhepunkt erreicht: durch die Kundgebungen des Publikums angeregt, geben die Spieler alles aus sich heraus, als gegen Ende des Kampfes ein Fehler des Basler Keepers die erste und letzte Niederlage der Schweizer Mannschaft besiegelt.»

Der historische Sieg

Schon zwei Tage später, am 26. Dezember 1916, fand die nächste Begegnung gegen den FC Barcelona statt. Das Basler Team war ausgeschlafen, kannte jetzt den Platz und hatte aus dem ersten Spiel seine Lehren gezogen. In der Anfangsphase zeichneten sich beide Torhüter aus. Dann bezwang Dimas Fernandes nach einem Konter Walter Grunauer. Aber die Basler liessen ihre Köpfe nicht hängen. In der SFZ heisst es:

«Zusehends werden die Gäste besser und energischer und präziser ihre Angriffe. Schön kombinierend, dringen Kaltenbach und Albicker vor und letzterer gibt den Ball an Wüthrich ab, der mit Bombenschuss den verdienten Ausgleich erringt.»

Mit 1:1 ging es in die Pause. In der zweiten Halbzeit drehten die Bebbi auf. Ihre Chancen häuften sich. Fritz Albicker und Karl Wüthrich erzielten noch je einen Treffer zum hoch verdienten Basler Sieg. Bis heute konnte der FC Basel dieses Kunststück nicht wiederholen. Bemerkenswert an diesem historischen Erfolg ist zudem, dass der 1899 gegründete FC Barcelona angeblich erstmals ein Heimspiel verlor. So steht es zumindest in der Clubchronik des FC Basel aus dem Jahr 1928.

Hans Gamper als Stadtführer

Nach dem Spiel hatte das Team endlich ein bisschen Freizeit und machte sich auf, Barcelona zu entdecken. Dabei wurden die Gäste aus der Schweiz «vom ewigjungen Hans Gamper» begleitet. Der Winterthurer Gamper, der auch für den FC Basel gespielt hatte, ist der Gründer des FC Barcelona und war in den Anfängen mehrfach Präsident des Clubs. Ernst Kaltenbach würdige die Dienste Gampers als Stadtführer:

«Der täglich mit Interesse uns überschüttete und uns manchen guten Rat erteilte». [...] Die Rambla in der Altstadt war unser Lieblingsaufenthalt und dort speziell die Variétés, Kaffeehäuser und Tanzsalons, wo wir nach dem Abendessen regelmässige Gäste waren.»

Allzu ausschweifend durfte nicht gefeiert werden. Denn bereits am 28. Dezember stand das nächste Spiel in Barcelona auf dem Programm.

Zwei weitere Schweizer Teams reisten durchs Kriegsgebiet nach Spanien

Der FC Basel war nicht der einzige Schweizer Verein, der 1916/17 die Feiertage in Spanien verbrachte. Der damalige Spitzenclub FC Etoile aus La Chaux-de-Fonds, in der Saison 1918/19 Schweizer Meister, reiste mit seinen Nationalspielern Paul und Charles Wyss auf die iberische Halbinsel. Der FC Etoile aus La Chaux-de-Fonds, 1916/17 zur gleichen Zeit wie der FC Basel in Spanien unterwegs. 1919 wurden die Jurassier Schweizer Meister. (Bild: Schweizerische Fussballzeitung SFZ)

In den Spielen gegen Atletic Bilbao und Real Madrid erreichte Etoile immerhin zwei Mal ein 2:2-Unentschieden. Und auch der Stadtrivale FC La Chaux-de-Fonds, der seine Blütezeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg hatte, wagte den abenteuerlichen Trip. Auf Anregung des FC Basel traten die beiden Schweizer Teams zu einem «Propagandaspiel» an, das die Basler etwas unverdient 2:1 gewannen.

«Wunder waren es, die wir hier geniessen durften und wohl kaum hat eine Fussballreise so in jeder Beziehung Herrlichschönes geboten.»

Zum Abschluss seiner Spanienreise spielten die Basler noch zwei Mal gegen den FC Tarrasa (heute: Terrassa FC), den damaligen spanischen Meister der Serie B. Im ersten Match am Silvestertag 1916, das «durch starken Wind und starkes Sonnenlicht beeinflusst» war, führte Tarrasa bis zur 89. Minute mit 1:0. Dann gelang Ernst Kaltenbach «nach prachtvoller Einzelleistung der verdiente Ausgleich» (SFZ). Bereits am Neujahrstag 1917 stand man sich ein weiteres Mal gegenüber. In seinem besten Spiel auf spanischem Boden gelang dem FCB am Vortag der Abreise ein 4:3-Sieg.

Hundert Jahre später ist das aktuelle Fanionteam des FC Basel wieder in Spanien unterwegs, diesmal weiter im Süden. Vom 11. bis 21. Januar wird fast schon traditionell in Marbella die Wintervorbereitung absolviert. Ein schwärmerischer Reisebericht wie jener von Ernst Kaltenbach ist nicht zu erwarten:

«Wunder waren es, die wir hier geniessen durften und wohl kaum hat eine Fussballreise so in jeder Beziehung Herrlichschönes geboten, wie diese Reise nach Spanien, die jedem Teilnehmer ohne Zweifel die schönste Erinnerung in seinem Fussballerleben und vielleicht in seinem Leben überhaupt ist und wohl bleiben wird.»

Der Beitrag unseres Autors Mike Gosteli (siehe auch Hintergund zum Artikel) kam mit Unterstützung durch das Sportmuseum Schweiz in Basel zustande.