Der Westschweizer Karikaturist «Mix & Remix» ist tot

¶ Die Zürcher Behörden haben den Medien ihre gegenwertigen Erkenntnisse zur Attacke auf das Islamische Zentrum in Zürich bekannt gegeben. Demnach soll der mutmassliche Schütze bereits am Sonntag einen Mann getötet haben. Von sda. Weiterlesen

Bürgerrecht

¶ Die Kinder der Secondos und Secondas sollen sich in der Schweiz leichter einbürgern lassen können. Justizministerin Simonetta Sommaruga hat am Dienstag gemeinsam mit Kantons- und Städtevertretern die Argumente für ein Ja in der Abstimmung vom 12. Februar dargelegt. Von sda. Weiterlesen