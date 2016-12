Kulturjahr

27.12.2016, 04:50 Uhr

Ado Jahic & Comenius Röthlisberger: «Welcome to the planet, Cosmo!»

Mit der Auszeit ist's vorbei im neuen Jahr: Das Basler Künstlerduo Jahic & Röthlisberger beenden 2017 ihr Sabbatical und starten direkt wieder in die Vollen – wobei sich auch schon dieses Jahr als zeitintensiv offenbarte. Von TaWo

In diesen zwei Köpfen brodelt es vor Ideen fürs neue Jahr: Ado Jahic & Comenius Röthlisberger. (Bild: Hans-Jörg Walter)

1. Was war Ihr kulturelles Highlight 2016?

J/R: Wir freuen uns immer noch sehr, dass wir für den Kulturpreis der Gemeinde Riehen ausgewählt wurden. Und das wir uns dazu entschlossen haben, ein äusserst produktives und spannendes Sabbatjahr zu machen.

2. Der kulturelle Tiefpunkt 2016?

J/R: Der US-Wahlkampf…

2b. Der albernste Trend 2016 (Kleidung, Redewendung, Gadget, Hobby, Kunstströmung, etc.)?

J/R: Den Instagram-Hashtag: #1letterwrongmovie, wie zum Beispiel: Lord of the Wings, Finding Emo, Iron Pan, Star Cars, Pilates of the Caribbean. Fantastisch doof.

3. Was haben Sie verpasst?

R: Ado hat verpasst, die Fragen hier auszufüllen, da er und seine Freundin alle Hände voll mit den frisch angekommenen Nachwuchs haben. Welcome on the planet, Cosmo!

4. Haben Sie etwas vermisst?

J/R: Noch mehr Zeit für Freunde und Familie zu haben. Leute bekochen.

5. Hat Sie etwas positiv überrascht?

R: Dass das Wort „Sali“ soviel bewegt hat.

J: Dass sich jemand verliebt hat.

6. Ihr grösster Fehler im 2016?

J/R: Noch mehr zu machen, egal was. Auch Fehler.

7. Ihr Jahr in einem Lied zusammengefasst?

8. Ihr Youtube-Video des Jahres?

9. Wofür haben Sie viel Geld ausgegeben – und hat es sich gelohnt?

R: Kunst. Wunderbare Arbeiten von Claudia Comte und Nicolas Party. Ja, absolut.

10. Worauf freuen Sie sich im 2017?

J/R: Im März 2017 beenden wir unseren Sabbatical und starten gleich mit einer Reihe von Ausstellungen.

11. Was wären Ihre Wünsche an Basel fürs kommende Jahr?

R: Keine Gewalt mehr. Mehr Lockerheit und Eigeninitiative.