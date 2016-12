Kultwerk

Wieso «Sex and the City» feministisch versagt hat – und wir es geschehen liessen

Vor 15 Jahren entzückten die starken, selbstbestimmten Protagonistinnen in «Sex and the City» unsere Mädchenherzen. Von der anfänglichen Frauenpower war schnell aber nicht mehr viel zu spüren: Die Serie verkam zur Modeschau – und wir zu Konsumentinnen. Von Naomi Gregoris

Geballte Girlpower? Schön wärs. Charlotte, Carrie, Miranda und Samantha. (Bild: © Getty Images)

«Welcome to the age of un-innocence. Nobody has breakfast at Tiffany's and nobody has affairs to remember. Instead we have breakfast at 7 a.m. and affairs we try to forget as quickly as possible.» Eine dunkelblonde Frau schaut stirnrunzelnd von ihrem Computer auf, direkt in die Kamera.

Wir sind 15 und sofort verliebt. Diese Frau hat es: Kein perfektes Aussehen, keine perfekte Wohnung, keinen perfekten Partner. Dafür jede Menge Drive und Schalk und drei Freundinnen, die genauso Single und selbstbewusst sind wie sie.

Vorhang auf für Carrie Bradshaw, Anfang Dreissig, Sexkolumnistin bei einer zweitklassigen New Yorker Zeitung und Protagonistin von «Sex and the City». Ihre Mission: Glücklich werden und sehr viele Lebensweisheiten anhäufen. Ihre eigentliche Mission: Einen Mann finden und sehr viele teure Dinge anhäufen.

Eigentlich hätten wir es bereits in dieser Eingangssequenz wissen müssen. «They travel, they pay taxes. They'll spend 400 Dollars on a pair of Manolo Blahnik strappy sandals», beschrieb Carrie damals die moderne Frau. Riemchensandalen als Gipfel weiblicher Selbstermächtigung? Really? Dieses Vorzeichen sollten wir aber erst viele Jahre später erkennen. Jetzt war erstmal Carrie angesagt, sexy, witzige, starke Carrie. Wir waren ihr verfallen.

«Sex and the City» war Mitte der Neunzigerjahre konzipiert worden, um das Sex- und Liebesleben junger berufstätiger Frauen in New York zu sezieren. Dass das keine Milieustudie der unteren Zehntausend werden würde, war immer klar. Carrie und ihre Freundinnen waren erfolgreiche Frauen mit eigenen Wohnungen, eigenem, selten versiegendem Geld und Kleiderschränken so gross wie Garagen.

Probleme der modernen Frau

Und trotzdem waren die ersten paar Staffeln durchsetzt mit nachvollziehbaren Problemen, mit denen Frauen damals wie heute zu kämpfen haben: Die sarkastische Anwältin Miranda, die sich schon mal als Stewardess ausgeben muss, um einen Mann rumzukriegen. (Auf den ersten Blick bescheuert, ja. Und auf den zweiten tragisch.) Die freizügige PR-Beraterin Samantha, die sich im männerdominierten Arbeitsumfeld für ihr offenherziges Sexleben rechtfertigen muss – «Wäre ich ein Mann, du hättest mir einen Scotch ausgegeben und mich eingestellt» – so ihr Kommentar, als sie ein Medienmogul aufgrund ihres «promiskuitiven Verhaltens» nicht einstellen will. Die traditionelle Charlotte, die sich entscheidet, ihren Job an den Nagel zu hängen, um sich aufs Kinderkriegen zu konzentrieren (nicht ohne Riesenstreit mit Miranda, die ihr vorwirft, zur Hausfrau zu verkommen). Und Carrie, deren Freund es nicht erträgt, dass sie mehr verdient als er.

Allesamt solide Vorlagen für feministische Themen, die mal mehr, mal weniger geistreich verhandelt wurden. Bis die «Vogue» kam. Irgendwann nach der dritten Staffel begann Carrie für das Modemagazin zu arbeiten. Ab sofort trug sie die Haare gebändigt, die Schuhe hoch und die Kleider teuer. Statt um Empowerment ging es um angesagte Clubs, Inneneinrichtung und pompöse Hochzeiten. Die Freundinnen trafen sich nicht mehr in gammligen Coffeeshops, sondern in szenigen Bars und Restaurants.

Können sie gut: Miranda, Samantha, Charlotte und Carrie beim Apéro. (Bild: © HBO)

Man war mittlerweile 18 und etwas reflektierter, aber immer noch verliebt. Und so tat man, was alle Verliebten tun: Man nahm dumme Sachen vorbehaltslos hin. Die ganzen Partys, Privatjets und Kleider, die drei Monatsmieten kosteten – alles Teil der Wunderwelt «Sex and the City». Lohnungleichheit, Sexismus, Girlpower? Kein Thema mehr. Was sich so unscheinbar in den ersten Staffeln angekündigt hatte, war nun Realität geworden. Die Blahnik-Sandalen hatten Überhand gewonnen.

Wo sind wir da nur reingeraten?

Heute sind wir bald so alt wie Carrie, die damals von ihrem Computer aufsah und die Zuschauerin fragte: «How did we get into this mess?» Ja, Carrie, wie bist du nur da reingeraten? Aber schlimmer noch: Wie sind wir nie davon weg? Wieso hiessen unsere Heldinnen nicht Judith Butler oder Kathy Acker? Wieso verteidigen wir dich immer noch an jeder verdammten Dinnerparty, an der es bestimmt wieder eine wunderbare starke Frau gibt, die dich als belanglose Klischeefigur abtut?

Weil du überhaupt erst den Weg für Butler und Acker geebnet hast. Weil dein abgeklärtes Weltbild uns beigebracht hat, dass einem wenig geschenkt wird. Auch wenn man eine erfolgsverwöhnte Kolumnistin mit Garagenschrank ist. Und weil dein kommerzieller Sell-out uns das aufzeigte, was wir nie werden wollten: So wie du. Blahnik sei dank.